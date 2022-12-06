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Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь" на мовлення
Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь" на мовленняФото: Denis Kaminev/REUTERS
ЗМІЛатвія

Латвія анулювала ліцензію телеканалу "Дождь"

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
2 год. тому

Голова Національної ради з електронних ЗМІ Івар Аболіньш повідомив, що "Дождь" позбавили ліцензії "у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку". Канал припинить мовлення в Латвії 8 грудня.

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Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь" на мовлення, повідомив у вівторок, 6 грудня, голова Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії Івар Аболіньш. За його словами, рішення ухвалено "у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку". "Дождь" припинить мовлення в Латвії 8 грудня.

"Оцінюючи сукупність порушень, NEPLP переконалася, що керівництво "Дождя" не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії", - заявив Аболіньш агентству Leta. У своєму мікроблозі Twitter він також додав, що "законів Латвії повинні дотримуватися і поважати всі".

Претензії до телеканалу "Дождь"

Телеканал "Дождь" був заблокований у Росії через кілька днів після початку війни в Україні й, як і багато інших опозиційних російських ЗМІ, був змушений припинити роботу. У червні стало відомо, що "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Латвії, куди переїхали журналісти низки незалежних російських видань. У липні телеканал оголосив, що відновлює мовлення.

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Кілька днів тому у влади Латвії виникли претензії до телеканалу. Так, NEPLP наклала на "Дождь" штраф у 10 тисяч євро за показану в ефірі карту з Кримом у складі Росії, а також вживання слів "наша армія" щодо збройних сил РФ. При цьому NEPLP наголосив, що це вже не перша претензія до цього телеканалу.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав анулювати посвідки на проживання співробітників телеканалу після того, як ведучий Олексій Коростельов обмовився в прямому ефірі. Його фраза про те, що канал "зміг допомогти" мобілізованим росіянам "на фронті", була витлумачена в буквальному сенсі слова - як свідчення сприяння військовій агресії Москви проти України. Служба державної безпеки Латвії розпочала перевірку щодо "Дождя".

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