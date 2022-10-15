Польща має намір закупити у Південної Кореї до 300 РСЗВ

Польща завершила переговори щодо придбання у Південної Кореї близько 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) K239 Chunmoo, про що повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Очікується, що відповідний контракт підпишуть під час візиту голови польського міноборони Маріуша Блащака до Сеула наступного тижня, зазначає спеціалізоване видання Defense news.
Раніше Варшава озвучувала плани придбати у США 500 установок РСЗВ HIMARS, проте за нинішніх умов Польща розуміє, що не зможе своєчасно отримати таку кількість HIMARS, тож вимушена додатково закуповувати й РСЗВ K239 Chunmoo. Очікується, що перші південнокорейські РСЗВ надійдуть до Польщі у 2023 році.
"Крім цих установок, ми також придбаємо дуже значну кількість ракет, як високоточних з дальністю польоту до 70 кілометрів, так і тактичних з дальністю дії приблизно 300 кілометрів", - цитує видання заяву очільника польського міноборони Блащака, зроблену для польських ЗМІ. Вартість майбутнього контракту не розкривається.