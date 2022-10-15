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Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
ПолітикаПольща

Польща має намір закупити у Південної Кореї до 300 РСЗВ

Валерій Сааков
2 год. тому

Варшава завершила переговори з Сеулом про придбання у Південної Кореї близько 300 реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo. Вони мають надійти додатково до американських РСЗВ HIMARS.

https://www.dw.com/uk/polsa-mae-namir-zakupiti-u-pivdennoi-korei-do-300-analogiv-himars/a-63450835

Польща завершила переговори щодо придбання у Південної Кореї близько 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) K239 Chunmoo, про що повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Очікується, що відповідний контракт підпишуть під час візиту голови польського міноборони Маріуша Блащака до Сеула наступного тижня, зазначає спеціалізоване видання Defense news.

Раніше Варшава озвучувала плани придбати у США 500 установок РСЗВ HIMARS, проте за нинішніх умов Польща розуміє, що не зможе своєчасно отримати таку кількість HIMARS, тож вимушена додатково закуповувати й РСЗВ K239 Chunmoo. Очікується, що перші південнокорейські РСЗВ надійдуть до Польщі у 2023 році.

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"Крім цих установок, ми також придбаємо дуже значну кількість ракет, як високоточних з дальністю польоту до 70 кілометрів, так і тактичних з дальністю дії приблизно 300 кілометрів", - цитує видання заяву очільника польського міноборони Блащака, зроблену для польських ЗМІ. Вартість майбутнього контракту не розкривається.

РСЗВ K239 Chunmoo є, по суті, південнокорейським аналогом американських HIMARS. За даними польського спеціалізованого видання Defense24, однією з умов угоди є трансфер технологій для часткової локалізації виробництва цих систем на польських потужностях.

Останнім часом Польща оголосила цілу низку угод з Південною Кореєю на закупівлю значних партій озброєнь південнокорейських компаній, зокрема САУ K9 Thunder, танків K2 Black Panther та літаків FA-50. Деякі з угод передбачають також можливість локалізації виробництва південнокорейських озброєнь на польських підприємствах. Сукупна вартість цих угод становить мільярди доларів.

Як саме працюють HIMARS?

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