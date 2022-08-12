На авіабазі РФ під окупованим Сімферополем пролунали вибухи - ЗМІ

На військовому аеродромі РФ в селищі Гвардійське біля Сімферополя в окупованому Криму у вівторок, 16 серпня, пролунали вибухи. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу, колишній народний депутат Рефат Чубаров.

"Та що за святковий день сьогодні: повідомляють, що над військовим аеродромом Sarabuz/Гвардійське, що під Сімферополем в окупованому Криму, лунають вибухи та здіймається чорний дим", - написав він.

Чубаров додав, що є чисельні підтвердження від кримських Telegram-каналів про вибухи.

Російське видання "Коммерсант" також повідомляє з посиланням на очевидців, що над авіабазою у Гвардійському стоять клуби чорного диму.



"За словами громадян, раніше на території військового об’єкту пролунало кілька вибухів", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що правоохоронці перевіряють версію про атаку малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

Попередні вибухи на авіабазах у Криму

Раніше сьогодні вибухи пролунали і в одній з військових частин в Джанкойському районі Криму. Після цього там почали детонувати боєприпаси. За даними "глави" Криму Сергія Аксьонова, внаслідок детонації постраждали двоє цивільних.

Міністерство оборони Росії назвало вибухи неподалік Джанкоя "диверсією".

"Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій", - прокоментував вибухи уTwitter глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 9 серпня в районі військового аеродрому РФ у Новофедорівці Сакського району у Криму пролунала серія потужних вибухів. У російському міноборони інцидент назвали "детонацією боєприпасів", а в українському відомстві іронічно прокоментували вибухи і порадили не палити у заборонених місцях.

Згодом, Збройні сил ЗСУ заявили, спираючись на супутникові знімки американської компанії Planet Labs, що внаслідок вибухів Росія втратила більше ніж дев'ять літаків.