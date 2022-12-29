В Одесі демонтували пам'ятник Катерині II та Суворову

Пам'ятник Катерині ІІ та її чотирьом фаворитам передадуть до Одеського художнього музею.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

В Одесі в ніч на четвер, 29 грудня, демонтували пам'ятник "Засновникам Одеси" - російській імператриці Катерині II та її фаворитам - Жозепу де Рібасу, Францу де Волану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову, а також полководцю Олександру Суворову. Фото та відео демонтажу у Telegram опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Відбулася справді історична подія. Нарешті, пам'ятник російській імператриці Катерині в Одесі було демонтовано", - написав у Telegram голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Після демонтажу пам’ятники передадуть до художнього музею Одеси.

Читайте також: Оксана Забужко: "Час переписувати візію світу, в якому не було України"

Онлайн-голосування та рішення міськради

Восени пам'ятник неодноразово обливали фарбою, одягали ковпак ката та вішали петлю, розписували гаслами "Катерина = Путін" і проводили акції протесту. На початку листопада пам'ятник обнесли дерев'яною огорожею.

Це сталося після завершення електронного опитування. Тоді більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі. "Попри війну, яка йде в нашій країні, нам вдалося дотриматися законної демократичної процедури", - писав тоді мер Одеси Геннадій Труханов.

Згодом, 30 листопада, Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника Катерині II. Також міськрада Одеси проголосувала за демонтаж пам'ятника російському полководцю Олександру Суворову.