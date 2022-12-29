Путін підписав закон про довічне за "диверсійну діяльність"

За різні види диверсійної діяльності в Росії загрожуватиме від п'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за різні форми причетності до диверсійної діяльності в РФ. Документ був опублікований на російському офіційному порталі правової інформації у четвер, 29 грудня.

Зміни до Кримінального кодексу РФ, зафіксовані в цьому законі, передбачають, що "за схиляння, вербування або інше втягнення у диверсійну діяльність, а так само фінансування диверсії загрожуватиме позбавлення волі аж до довічного", повідомляла днями російська Державна дума.

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Від 10 років до довічного

Зокрема, позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічне ув'язнення загрожуватиме за створення диверсійного угруповання та проходження навчання для здійснення диверсії.

За участь у диверсійному угрупованні суд зможе призначити від п'яти до 10 років позбавлення волі, а за "пособництво у вчиненні диверсії" - від 10 до 20 років.

Після підпису Путіним ці зміни до Кримінального кодексу РФ набувають чинності.

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