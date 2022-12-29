Президент Росії Володимир Путін підписав зміни до Кримінального кодексу РФ, які передбачають довічне ув'язнення за диверсійну діяльністьФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/AP Photo/picture alliance
Путін підписав закон про довічне за "диверсійну діяльність"
Дар'я Нинько
2 год. тому
За різні види диверсійної діяльності в Росії загрожуватиме від п'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
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Президент Росії Володимир Путін підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за різні форми причетності до диверсійної діяльності в РФ. Документ був опублікований на російському офіційному порталі правової інформації у четвер, 29 грудня.
Зміни до Кримінального кодексу РФ, зафіксовані в цьому законі, передбачають, що "за схиляння, вербування або інше втягнення у диверсійну діяльність, а так само фінансування диверсії загрожуватиме позбавлення волі аж до довічного", повідомляла днями російська Державна дума.