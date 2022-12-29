  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент РФ Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін підписав зміни до Кримінального кодексу РФ, які передбачають довічне ув'язнення за диверсійну діяльністьФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/AP Photo/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Путін підписав закон про довічне за "диверсійну діяльність"

Дар'я Нинько
2 год. тому

За різні види диверсійної діяльності в Росії загрожуватиме від п'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

https://p.dw.com/p/4LYNu

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за різні форми причетності до диверсійної діяльності в РФ. Документ був опублікований на російському офіційному порталі правової інформації у четвер, 29 грудня.

Зміни до Кримінального кодексу РФ, зафіксовані в цьому законі, передбачають, що "за схиляння, вербування або інше втягнення у диверсійну діяльність, а так само фінансування диверсії загрожуватиме позбавлення волі аж до довічного", повідомляла днями російська Державна дума.

Читайте також: Глава мін'юсту ФРН не виключає розслідування МКС щодо Путіна

Від 10 років до довічного

Зокрема, позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічне ув'язнення загрожуватиме за створення диверсійного угруповання та проходження навчання для здійснення диверсії.

За участь у диверсійному угрупованні суд зможе призначити від п'яти до 10 років позбавлення волі, а за "пособництво у вчиненні диверсії" - від 10 до 20 років.

Після підпису Путіним ці зміни до Кримінального кодексу РФ набувають чинності.

Читайте також: Експрезидент ФРН Ґаук: Від Путіна слід очікувати найгіршого 

Олександр Невзоров про громадянство України та Зеленського

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Уламок ракети, яка впала на території Білорусі

Україна готова розслідувати падіння ракети в Білорусі

Конфлікти26 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Прогнози про війну: що справдилося і чого чекати в 2023?

Прогнози про війну: що справдилося і чого чекати в 2023?

Політика10 год. тому15:32 хв.
Ben Hodges | Der frühere US-General und Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa

Прогноз від Ходжеса: Україна звільнить Крим до кінця літа

Прогноз від Ходжеса: Україна звільнить Крим до кінця літа

Політика10 год. тому01:32 хв.
За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Політика13 год. тому
Ukraine Region Cherson | Dorf Oleksandrivka

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Конфлікти28 грудня 2022 р.19 фото
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра Кулеби

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Політика28 грудня 2022 р.
Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Політика28 грудня 2022 р.
На головну сторінку