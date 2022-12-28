ЗСУ близькі до деокупації Кремінної - NYT

Українські військові близькі до того, щоби повернути Кремінну Луганської області, пише The New York Times. Тим часом російські війська зміцнюють лінію оборони в районі міста, зазначають у британській розвідці.

Збройні сили України (ЗСУ) близькі до повернення міста Кремінна на Луганщині, пише в середу, 28 грудня американська газета The New York Times (NYT).

Кремінна є "воротами" для наступу та звільнення Сєвєродонецька і Лисичанська - важливих промислових центрів Донбасу, які Росія зайняла після виснажливої літньої кампанії, констатує NYT.

"Взяття під контроль Кремінної на сході України стало би ще одним кроком в українській кампанії щодо повернення великих міст", - пише видання.

Британська розвідка: РФ побудувала великі оборонні споруди

NYT у своїй статті також вказує на зведені росіянами оборонні споруди в районі міста. У міністерстві оборони Великобританії підтверджують: "Росія побудувала нові великі оборонні споруди в цьому районі і, ймовірно, приділятиме пріоритетну увагу утриманню лінії фронту".

Кремінна має важливе логістичне значення для російського фронту на Донбасі, а також є стратегічно важливим містом на Луганщині, констатують у британській розвідці.

"У РФ був час усе замінувати"

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 27 грудня президент України Володимир Зеленський обговорив із військовими ситуацію поблизу Бахмута та Кремінної. "Заслухали командувачів, визначились з кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік", - зазначив Зеленський.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 27 грудня зазначив, що у збройних сил РФ під Кремінною є величезна кількість резервів і техніки. "Був час усе замінувати. Тому дуже важко дається кожен метр, але все одно наші війська просуваються потроху вперед", - зазначив він.

Бахмут перед Новим роком: ЗСУ тримають оборону To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video