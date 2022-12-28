Кебаб потіснив сосиски з улюбленої вуличної їжі німців

Більшість німців серед вуличної "швидкої їжі" віддають перевагу дьонер-кебабу, а не традиційній німецькій страві Currywurst. Відповідні результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецького інформаційного агентства dpa, зафіксувала міжнародна компанія з дослідження ринку YouGov. Їх оприлюднили в середу, 28 грудня.

Дьонер-кебаб - страва з турецької кухні, де на відміну від арабської шаурми м'ясо не загортають в лаваш, а подають в підсмаженому коржику.

Currywurst - сосиска з томатним соусом, приправлена каррі. Це класична страва фаст-фуду в Німеччині. Вперше такі сосиски почали продавати в пересувних кіосках у 1949-му році.

Currywurst Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Обираючи між Currywurst і кебабом, приблизно 45 відсотків дорослих вибрали дьонер, і лише 37 відсотків віддали перевагу сосискам.

При цьому вибір відрізнявся в залежності від віку респондентів. Так, 57 відсотків людей від 18 до 24 років обрали дьонер-кебаб, тоді як люди старші 55 років віддають перевагу Currywurst.

Крім того, дьонер-кебаб більше полюбляють жінки (47 відсотків респондентів), а Currywurst - чоловіки (близько 43 відсотків).

Водночас 15 відсотків респондентів сказали, що їм не подобається жодна зі страв швидкого харчування, які продаються в Німеччині.

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