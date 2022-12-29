Десята масована атака РФ: пошкоджені енергооб'єкти України
Роман Губа
32 хв. тому
Майже п'ять годин тривала масована ракетна атака по Україні. У різних регіонах сили ППО відбили ракетні удари, які були націлені на об'єкти енергоінфраструктури.
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Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні у четвер, 29 грудня. За попередніми даними РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", - написав він у Facebook.
Унаслідок російської атаки є пошкодження об‘єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook. За його словами, складна ситуація на заході України, Одеській та Київській області.
У Києві, як повідомив міський голова Віталій Кличко, 40 відсотків споживачів залишились без світла. "Тепло і воду місто подає в штатному режимі", - написав Кличко у Telegram. Також без електрики перебуває 180 тисяч абонентів у Київській області, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.