Десята масована атака РФ: пошкоджені енергооб'єкти України

Майже п'ять годин тривала масована ракетна атака по Україні. У різних регіонах сили ППО відбили ракетні удари, які були націлені на об'єкти енергоінфраструктури.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні у четвер, 29 грудня. За попередніми даними РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", - написав він у Facebook.

Також Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Shahed-131/136", про 11 збитих дронів повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Читайте також: Іран поки відмовляється постачати Росії балістичні ракети - Буданов

Проблеми з електрикою

Унаслідок російської атаки є пошкодження об‘єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook. За його словами, складна ситуація на заході України, Одеській та Київській області.

У Києві, як повідомив міський голова Віталій Кличко, 40 відсотків споживачів залишились без світла. "Тепло і воду місто подає в штатному режимі", - написав Кличко у Telegram. Також без електрики перебуває 180 тисяч абонентів у Київській області, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Читайте також: Данілов: Росія має ракет на дві-три великі атаки

Значні проблеми з електрикою спостерігаються у Львові, де 90% містян залишились без електрики. У місті не працює електротранспорт - трамваї та тролейбуси.

"Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", повідомив очільник міста Андрій Садовий у Telegram.