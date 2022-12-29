  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Під час повітряної тривоги у Київському метро
Під час повітряної тривоги у Київському метроФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Десята масована атака РФ: пошкоджені енергооб'єкти України

Роман Губа
32 хв. тому

Майже п'ять годин тривала масована ракетна атака по Україні. У різних регіонах сили ППО відбили ракетні удари, які були націлені на об'єкти енергоінфраструктури.

https://p.dw.com/p/4LX9D

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні у четвер, 29 грудня. За попередніми даними РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", - написав він у Facebook.

Також Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Shahed-131/136", про 11 збитих дронів повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
Читайте також: Іран поки відмовляється постачати Росії балістичні ракети - Буданов

Проблеми з електрикою

Унаслідок російської атаки є пошкодження об‘єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook. За його словами, складна ситуація на заході України, Одеській та Київській області.

У Києві, як повідомив міський голова Віталій Кличко, 40 відсотків споживачів залишились без світла. "Тепло і воду місто подає в штатному режимі", - написав Кличко у Telegram. Також без електрики перебуває 180 тисяч абонентів у Київській області, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Читайте також: Данілов: Росія має ракет на дві-три великі атаки

Значні проблеми з електрикою спостерігаються у Львові, де 90% містян залишились без електрики. У місті не працює електротранспорт - трамваї та тролейбуси.

"Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", повідомив очільник міста Андрій Садовий у Telegram.

Як Європа може захиститися від повітряних ударів

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетної атаки по Києву

Росія випустила по Україні 69 ракет, більшість збила ППО

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Політика6 год. тому
Ukraine Region Cherson | Dorf Oleksandrivka

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Конфлікти19 год. тому19 фото
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра Кулеби

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Політика20 год. тому
Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Політика28 грудня 2022 р.
external

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Конфлікти28 грудня 2022 р.02:09 хв.
На шляху з Ізюму до РФ, квітень 2022 року

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Політика28 грудня 2022 р.
На головну сторінку