  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Залповий пуск російських ракет "Калібр"
Залповий пуск російських ракет "Калібр" (ілюстративне фото)Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Данілов: Росія має ракет на дві-три великі атаки

Валерій Сааков
3 год. тому

Нинішні обсяги виробництва ракет у РФ не покривають потреб для повномасштабної війни проти України, розповів секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю "УП".

https://p.dw.com/p/4L9l0

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов переконаний, що в арсеналах Росії залишилося відносно небагато ракет для ударів по Україні. Таку оцінку бойових можливостей країни-агресорки він висловив у інтерв'ю для українського онлайн-видання "Українська правда", оприлюдненого в понеділок, 19 грудня. 

"Росіяни не володіють великою кількістю ракет. Але є проблема, що вони ведуть перемовини з Іраном про поставки (іранських ракет. - Ред.). І це для нас виклик. Але якщо Російська Федерація уже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає. Вони виготовляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють - це неспівставні речі", - сказав Данілов.

Говорячи про можливі загрози щодо наступних ракетних атак з боку РФ, Данілов спрогнозував: "Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть". Утім, у такому разі росіяни "повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики, і вони мають хоч якийсь запас залишити", додав секретар РНБО України. "Ту межу, яку за нормативами (мінімально необхідного ракетного арсеналу. - Ред.) вони (російські війська. - Ред.) мали б втримувати, вони її вже пройшли й пройшли доволі давно", - поділився з журналістами Данілов.

Читайте також: Данілов: Ми не вбачаємо, що наступ РФ може статися найближчими днями

Водночас посадовець визнав, що в росіян ще є достатній запас перероблених для ударів по наземних цілях ракет до комплексів С-300, якими вони обстрілюють українські міста, зокрема Харків та Запоріжжя.

Попередні оцінки Києвом ракетного потенціалу РФ

Нинішня оцінка стану справ з російським ракетним потенціалом і ймовірним дефіцитом ракет у РФ - не перша, яку озвучили в Києві. Схожі заяви українських посадовців та прогнози оглядачів щодо обмежень ракетних можливостей РФ лунають щонайменше з березня. Утім, попри неодноразово озвученні переконання української влади в тому, що ракети в росіян вже фактично вичерпалися, українські міста й інфраструктурні об'єкти час від часу зазнають масованих ракетних обстрілів з боку РФ, що нерідко призводить до численних жертв. 

Читайте також: ГУР: Західні компанії допомагають скеровувати російські ракети в Україну

"Путін боїться Кадирова"

У розмові з журналістами Данілов також зачепив питання боротьби за владу в самій Росії. На переконання секретаря РНБО, російський президент Володимир Путін боїться правителя Чечні Рамзана Кадирова. "Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт", - переконаний Данілов. Одна з можливих причин: "Всі знають, в тому числі Кадиров, що саме Путін дав команду убити батька Кадирова. І за законами, які є в цього народу, має бути обов'язкова відповідь".

Крім того, є ще досить реальна загроза виходу Чечні або Ічкерії зі складу Росії. "У них є така домовленість, що Путін дає все: гроші, преференції, можливості, ордени, ну все. Взамін Ічкерія залишається у складі Росії", - прокоментував нинішній стан справ відносин Путіна з правителем Чечні Данілов.

Загалом секретар РНБО України переконаний, що нині Путін почувається, неначе "загнаний щур".

Читайте також: РФ імпортує чипи для озброєння в обхід санкцій - Reuters

Розслідування Insider: хто наводить ракети на міста України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

огляд про російські ракети

glavcom.ua

інтерв'ю Данілова

www.pravda.com.ua
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський назвав партнерам зброю, якої потребують ЗСУ

Конфлікти19 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наукова бібліотека Київського національного університету після російського ракетного обстрілу 11 жовтня 2022 року

Заборона використання в науці російських джерел. Що не так?

Заборона використання в науці російських джерел. Що не так?

Наука7 год. тому
Українські військові під час боїв навколо Бахмута

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Конфлікти16 грудня 2022 р.
Українські біженці в Берліні

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Політика16 грудня 2022 р.
Колишня Віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль Маррі

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Політика16 грудня 2022 р.
Найпростіше грітися у час блекаутів тим, у кого в хаті ще залишились грубки на дровах чи вугіллі

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Суспільство16 грудня 2022 р.
Український клас у Берліні

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Освіта15 грудня 2022 р.
На головну сторінку