Данілов: Росія має ракет на дві-три великі атаки

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов переконаний, що в арсеналах Росії залишилося відносно небагато ракет для ударів по Україні. Таку оцінку бойових можливостей країни-агресорки він висловив у інтерв'ю для українського онлайн-видання "Українська правда", оприлюдненого в понеділок, 19 грудня.

"Росіяни не володіють великою кількістю ракет. Але є проблема, що вони ведуть перемовини з Іраном про поставки (іранських ракет. - Ред.). І це для нас виклик. Але якщо Російська Федерація уже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає. Вони виготовляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють - це неспівставні речі", - сказав Данілов.

Говорячи про можливі загрози щодо наступних ракетних атак з боку РФ, Данілов спрогнозував: "Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть". Утім, у такому разі росіяни "повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики, і вони мають хоч якийсь запас залишити", додав секретар РНБО України. "Ту межу, яку за нормативами (мінімально необхідного ракетного арсеналу. - Ред.) вони (російські війська. - Ред.) мали б втримувати, вони її вже пройшли й пройшли доволі давно", - поділився з журналістами Данілов.

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Водночас посадовець визнав, що в росіян ще є достатній запас перероблених для ударів по наземних цілях ракет до комплексів С-300, якими вони обстрілюють українські міста, зокрема Харків та Запоріжжя.

Попередні оцінки Києвом ракетного потенціалу РФ

Нинішня оцінка стану справ з російським ракетним потенціалом і ймовірним дефіцитом ракет у РФ - не перша, яку озвучили в Києві. Схожі заяви українських посадовців та прогнози оглядачів щодо обмежень ракетних можливостей РФ лунають щонайменше з березня. Утім, попри неодноразово озвученні переконання української влади в тому, що ракети в росіян вже фактично вичерпалися, українські міста й інфраструктурні об'єкти час від часу зазнають масованих ракетних обстрілів з боку РФ, що нерідко призводить до численних жертв.

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"Путін боїться Кадирова"

У розмові з журналістами Данілов також зачепив питання боротьби за владу в самій Росії. На переконання секретаря РНБО, російський президент Володимир Путін боїться правителя Чечні Рамзана Кадирова. "Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт", - переконаний Данілов. Одна з можливих причин: "Всі знають, в тому числі Кадиров, що саме Путін дав команду убити батька Кадирова. І за законами, які є в цього народу, має бути обов'язкова відповідь".

Крім того, є ще досить реальна загроза виходу Чечні або Ічкерії зі складу Росії. "У них є така домовленість, що Путін дає все: гроші, преференції, можливості, ордени, ну все. Взамін Ічкерія залишається у складі Росії", - прокоментував нинішній стан справ відносин Путіна з правителем Чечні Данілов.

Загалом секретар РНБО України переконаний, що нині Путін почувається, неначе "загнаний щур".

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