Данілов: Ми не вбачаємо, що наступ РФ може статися найближчими днями

У Раді національної безпеки та оборони України не вбачають підстав говорити, що широкомасштабне вторгнення РФ може розпочатися найближчими днями. Про це журналістам повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками закритої зустрічі з представниками Верховної Ради ввечері понеділка, 14 лютого.

"Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається сьогодні на території нашої країни. Ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більше того, ми сьогодні не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа", - зазначив Данілов.

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Секретар РНБО закликав не "роздмухувати ситуацію", оскільки дестабілізація внутрішньої ситуації може викликати паніку, що є небезпечним для країни.

"За всіма наявними даними розвідки, нашої розвідки і розвідки наших партнерів, дестабілізація внутрішньої ситуації на території нашої країни - це для них ситуація номер один. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності нашій країні на сьогодні вони не можуть", - додав Данілов.

При цьому він не виключив можливості провокацій після того, як Державна Дума РФ розгляне 15 лютого питання про визнання тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу.

Данілов: Україна не закриває повітряний простір

Крім того, Данілов спростував інформацію про закриття Україною повітряного простору та морських портів, назвавши це "нісенітницею". "Ми небо наше не закриваємо і закривати не збираємось. Для цього немає підстав", - сказав він.

За його словами, ті авіакомпанії, літаки яких перебувають у лізингу, перестраховуються, припиняючи рейси до України. "Ви пам'ятаєте, коли РФ збила МН-17 на території Донецької області. Вони сьогодні перестраховуються", - пояснив він.

Уламки MH17

В понеділок авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заявила, що "у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України та змушена відкликати сім літаків а вимогу лізингодавців.

Тим часом авіакомпанія SkyUp, рейс якої два дні тому екстрено посадили в Кишиневі через заборону лізингодавця летіти до України, повідомила 14 лютого про рішення продовжувати здійснювати польоти над Україною без змін. "Продаж квитків знову відкритий на всі дати. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з міністерством інфраструктури України та урядом ми зуміли досягти результатів", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Майже 17 мільярдів гривень на безпеку польотів

13 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення16,6 мільярда гривень на забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі країни. Виділені кошти покривають страхові випадки щонайменше для 23 літаків.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". За даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може відбутися вже 16 лютого.