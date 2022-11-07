Розвідка: Росія використала 80 відсотків сучасних ракет

Тепер Москва планує поповнити запаси, придбавши балістичні ракети в Тегерана, кажуть розвідники. В України наразі бракує засобів протиракетної оборони, ефективних проти такого типу озброєнь, визнають військові.

Завдаючи ударів по цілях в Україні, в тому числі - по цивільній інфраструктурі, Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет, повідомило у неділю, 6 листопада, видання The Economist з посиланням на представника Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

"Росіянам критично не вистачає боєприпасів", - додав західний чиновник, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося всього 120 балістичних ракет "Іскандер". Інші джерела сказали виданню, що в РФ лишилося близько 40 гіперзвукових ракет "Кинджалів".

Про те, що РФ "береже" сучасні ракети свідчить і динаміка бойових дій та завдання ударів по українській території. "Іскандери" давненько не застосовувались і добре, що не застосовувались", - наголосив на брифінгу в понеділок речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він додав, що Росія не може собі дозволити вичерпати всі запаси "Іскандерів", оскільки вони в тому числі можуть нести тактичну ядерну зброю. "Саме тому противник закуповує дешеві безпілотники. Мова йшла про 2 400 (дронів - Ред.) з Ірану", - зауважив речник.

Україна знає про плани закупівлі ракет в Ірану

За словами Вадима Скібіцького, українській розвідці відомо, що Кремль планує поповнити свої запаси, придбавши в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які є аналогами "Іскандерів". Ракети збираються відправляти літаками до анексованого Криму і кораблями - до російських портів на Каспійському морі. "Ми знаємо, що відповідні домовленості вже досягнуті", - сказав він.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що нову партію з 200 іранських дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2 також доставлять Каспійським морем до російського порту Астрахань на початку листопада.

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Україні бракує ПРО

Скібіцький також визнав, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет або схожих за характеристиками російських "Іскандерів". За його словами, в жовтні росіяни запустили 25 останніх, а Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною Україна є і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

Про це минулого тижня заявляв і Юрій Ігнат. За його словами, для ефективної боротьби з такими ракетами Україна потребуватиме саме засобів протиракетної оборони, а наразі має лише засоби протиповітряної. "Це - балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиповітряної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що у нас сьогодні є на озброєнні", - повідомляв представник повітряних сил на брифінгу 1 жовтня.

Поповнивши запаси іранськими ракетами, Росія може подвоїти атаки, тому зараз, як ніколи, Україна потребує зброї, здатної збивати балістичні ракети, наголошують і інші українські посадовці. Насамперед ідеться про американські системи Patriot, а також ракети більшої дальності, наприклад американські ATACMS, зауважує The Economist.