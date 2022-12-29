Бойові дії в Україні зайшли в глухий кут - Буданов

На думку голови ГУР МО, ані Росія, ані Україна зараз не можуть досягти значних успіхів на полі бою.

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю BBC заявив, що наразі ані Україна, ані Росія не можуть досягти значних успіхів у війні. Інтерв’ю було опубліковане у четвер, 29 грудня. За словами Буданова, зараз Росія "повністю в глухому куті" і через це Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації, але українським силам теж наразі бракує ресурсів для просування вперед.

"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Вони також", - заявив він та зазначив, що Україна чекає нових військових постачань та надходження більш досконалої зброї.

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Водночас Буданов відкидає, що Росія готується до нового вторгнення з боку Білорусі. Він навів у приклад ситуацію, коли нещодавно потяг із російськими військовими доїхав до білорусько-українського кордону та за кілька годин повернувся назад. На думку Буданова, Росія таким чином намагається відтягнути частину українських військ з півдня та сходу країни.

"Поки я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з Білорусі", - наголосив очільник ГУР.

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