Зеленський: Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути готовими до ймовірних атак з боку РФ у найближчі дні. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі 25 грудня.

++21:55++

Президент України Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до повітряних тривог і бути готовими до ймовірних атак з боку РФ у найближчі дні.

"Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, - сказав він у вечірньому зверненні. - Ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв".

Він закликав українців найближчими днями дослухатися до повітряних тривог, перевірити і запамʼятати, де розташований найближчий Пункт незламності, та бути готовими допомагати один одному.

++21:05++

Російські війська протягом 25 грудня з різних видів озброєнь обстріляли десятки населених пунктів у Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, вони завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області і здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро", - також наголосили в генштабі.

Своєю чергою ЗСУ підтвердили інформацію про те, що в попередні дні в Донецькій області було знищено чотири самохідні артилерійські установки 2С7 “Піон”, а в районі Забариного Херсонської області - уражено штаб російських окупантів, де проводилась нарада офіцерів. Внаслідок цього до 70 російських військовослужбовців зазнали поранень, кількість загиблих уточнюється, зазначили в генштабі.

Протягом доби українська авіація завдала два удари по місцях зосередження російських військ, а ракетні війська і артилерія вразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

++20:11++

Війська РФ потребують оперативної паузи для відновлення та підготовки нещодавно мобілізованих солдатів. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, коментуючи інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що війська РФ можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу, адже їм, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій в районі Бахмута.

"Вони (війська РФ – Ред.) зараз намагаються взяти паузу, щоб свій мобілізаційний резерв якось чомусь навчити", - сказала вона. За словами Гуменюк, на це може знадобитися від тижня до одного-двох місяців. Зокрема, за цей час війська РФ будуть намагатися в тому числі і перечекати складні погодні умови, зазначила вона.

++19:50++

Російські окупаційні війська вводять комендантську годину тривалістю 7-10 діб у деяких тимчасово окупованих населених пунктах, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"У деяких населених пунктах вони запроваджують надто подовжену комендантську годину від семи до 10 діб для того, щоб місцеве населення абсолютно не мало змоги виходити з домівок", - сказала вона.

Як зазначила Гуменюк, це пов'язане також і з їхнім прагненням приборкати потужний український рух спротиву, "який не дає їм спокою там, де не сягає наша артилерія та реактивні системи". За словами Гуменюк, російські окупаційні війська зазнають великих втрат через дії руху опору.

++19:10++

Російські війська постійно намагаються вести атакувальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках на Донеччині, щоб виснажити українську оборону, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, щодня війська РФ зосереджують на цих напрямках удари з різних видів озброєнь: ствольної та реактивної артилерії, танків та авіації, а також пробують вести атакувальні дії. "Зазнаючи тяжких втрат, ворог не спроможний на даний момент прорвати нашу оборону системно і вийти на якийсь оперативний простір, щоб надалі намагатися окупувати український Донбас", - наголосив речник.

++18:43++

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в былоруських Мачулищах загорівся двигун одного з російських МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

За даними групи, літак виведений із ладу й найближчим часом не зможе здійснювати польоти. отримані пошкодження не дозволять йому найближчим часом здійснювати польоти.

++18:20++

Станом на 25 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 13 російських кораблів. З них – чотири носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. В Середземному морі знаходяться дев'ять кораблів, п'ять з них - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети, йдеться у повідомленні.

++17:37++

Представники бізнесу з Казахстану передали закладам охорони здоров'я України 41 генератор. Устаткування відправили у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші області, повідомляє пресслужба МОЗ

"Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, аби в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати своє головне завдання — рятувати життя. Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", - зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

++16:45++

Вселенський патріарх Варфоломій у різдвяному привітанні до українців зазначив, що церква захоплюється мужністю українського народу у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії і молиться за відновлення миру і відродження України.

Вселенський Патріарх Варфоломій біля Меморіалу загиблим захисникам України в російсько-українській війні, Київ, 2021 рік Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

"Свята Велика Церква Христова, яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь, наприкінці Х століття, продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни", - сказав він.

Він підкреслив, що церква зараз особливо думає про українців, які цього року святкують Різдво "в цю холодну пору, особливо цього року в Україні, без електрики, без опалення, і невпинно молиться за негайне відновлення миру та справедливості, за відродження України".

Варфоломій висловив сподівання знову відвідати Україну, "заставши тоді всіх православних християн України об'єднаними в одній квітучій церкві".

++16:06++

Війська РФ завдали удару трьома ракетами по Краматорську на Донеччині, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв", - написав він у Telegram.

Також війська РФ упродовж дня завдають численних ударів по Авдіївці. Від ранку вони вже шість разів обстріляли місто з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град" із запалювальними елементами. Одна жінка зазнала поранень, повідомив він.

++15:45++

Вже впродовж 10 днів російські окупаційні сили не дозволяють жителям тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей виїхати через Василівку в напрямку Запоріжжя. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Як зазначив Федоров, впродовж 10 місяців російські окупаційні сили ускладнювали евакуацію людей, зокрема, створювали тисячні черги на блок-постах та ввели систему спецпропусків для проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця. Місяць тому вони перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби, написав Федоров.

"Тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів, проїзд закрили до 15 січня", - написав він.

++15:16++

Росіяни спрямовують значну кількість своїх підрозділів і військової техніки в напрямку Мелітополя і Бердянська, повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зокрема в цьому напрямі вирушили підрозділи, які раніше базувалися в районах сіл Агробаза та Урзуф.



Окрім того, РФ продовжує переміщати на територію України нові підрозділи і розміщати їх під прикриттям великої кількості цивільних, зазначив він.

++14:20++

Папа Римський Франциск закликав до негайного припинення "безглуздої" війни Росії проти України. У своєму різдвяному посланні Urbi et Orbi, промовляючи перед вірянами на площі святого Петра в Римі у неділю, він згадав українців і українок, які відзначають теперішнє Різдво у темряві, у холоді та далеко від рідної домівки внаслідок десяти місяців нещадної війни. Понтифік також нагадав про вплив війни Росії проти України на ситуацію з голодом у світі. "Війна в Україні ще більше погіршила ситуацію у всьому світі", - додав він.

++13:44++

Велика Британія передала Україні 900 генераторів, повідомив голова оборонного відомства Британії Бен Воллес. "Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним силам України близько 15 тисяч наборів комплектів для екстремальних холодів, зокрема одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки і утеплені намети", - цитує Воллеса пресслужба Генштабу ЗСУ в неділю. Він також оголосив, що в Різдво в Україну буде доставлено ще 10 тисяч комплектів для холодної погоди.

++13:03++

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не вважає, що Росія наблизилася до небезпечної межі у відносинах з західним світом, а також висловив готовність до переговорів. Так він відповів на запитання журналіста російського телебачення, чи не підійшла РФ до критичної межі та як від неї можна відступити. "Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу щодо якихось прийнятних розв'язок",- заявив очільник Кремля. Він також висловив переконання, що РФ зможе знищити комплекси Patriot, які США має поставити Україні для оборони.

++12:05++

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму різдвяному привітанні відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз виявив у 2022 році, що минає. Про це вона написала в неділю у своєму різдвяному привітанні у Twitter. Фон дер Ляєн назвала рік, що минає, особливим, "роком численних викликів і небувалої енергетичної кризи". "Ми їх долали і стоїмо твердо на боці України", - наголосила Урсула фон дер Ляєн. Європа показала свою душу і свою силу, додала вона та побажала всім щасливого Різдва.

++11:25++

РФ, ймовірно, сповільнила темп наступу військ в районі Бахмута через великі втрати серед "вагнерівців" та нестачу боєприпасів, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики підрахували, що в листопаді і грудні росіяни зробили менше загальних наступів в районі Бахмута порівняно з жовтнем. "Російським військам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій в районі Бахмута і вони можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу", - йдеться у звіті. Однак ще зарано говорити про те, що наступ окупантів з метою захоплення Бахмута досягнув кульмінації, додають експерти Iнституту.

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++10:43++

Бойові втрати російської армії за минулу добу становили близько 620 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 25 грудня, - близько 102 тисяч 050 осіб, заявив Генеральний штаб Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.12 орієнтовно становлять особового складу - близько 102 050 (+620) особи ліквідовано, танків - 3011 (+5), бойових броньованих машин - 6010 (+16) , артилерійських систем - 1991 (+3) , РСЗВ - 418, засоби ППО - 212, літаків - 283, вертольотів - 267, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706, крилатих ракет - 653, кораблі /катери - 16, автомобільної техніки і автоцистерн - 4635, спеціальної техніки - 178", - йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

++10:15++

Російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки", - написав він у Telegram. За цими даними, минулої доби на Херсонщині загинуло 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які проводили роботи з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

++09:36++

По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада закликала громадян пройти в укриття.

++09: 25++

Російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь", - написав він у телеграм-каналі. За словами Резніченка, місцеві жителі не постраждали. Також він зазначив, що представники ДСНС обстежують уражені території, де з'ясовують наслідки атаки.

++08:42++

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України, повідомляє місцеве інформаційне агентство WAM. "Генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, постраждалих від кризи", - йдеться в повідомленні. Зокрема, як зазначається, Україні передадуть 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

++08:20++

На Донеччині внаслідок обстрілів, здійснених російськими військами, поранено 7 місцевих жителів, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донбасу: 5 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Предтечиному".

++08:01++

Під час розмінування на Херсонщині підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області, повідомила пресслужба управління ДСНС у Житомирській області. "24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє наших побратимів: прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт; молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення. По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що всі троє служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України в Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених територій Херсонщини.

++07:42++

Внаслідок обстрілів російськими військами чотирьох громад Сумської області напередодні було пошкоджено лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. "87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини", - написав він у Telegram.

++07:20++

Українські військові минулої доби, 24 грудня, відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар'їнка Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні у соцмережі Facebook.

За цими даними, українська авіація здійснила чотири удари по районах зосередження особового складу, а ракетні війська та артилеристи вразили чотири пункти управління, три райони зосередження живої сили військ РФ, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще "три важливі об'єкти".

Як зазначається у зведенні, армія РФ завдала п'ять ракетних і один авіаційний удар, а також здійснила понад 90 обстрілів з ракетних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона, внаслідок чого загинули мирні люди. Також російські війська протягом доби обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії низку населених пунктів в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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