Генштаб: ЗСУ просунулись на 2,5 кілометра в районі Кремінної

Біля Кремінної на Луганщині точаться запеклі бої. Сили оборони України знаходяться біля міста, проте війська РФ стягують до нього ще більше сил і техніки.

Збройні сили України (ЗСУ), одночасно з веденням оборони на сході країни, продовжують наступ в районі Кремінної на Луганщині. За минулий тиждень українським військовим вдалося просунутися на відстань до 2,5 кілометра в напрямку міста. Про це на брифінгу щодо обстановки на фронті у четвер, 29 грудня, повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Водночас, як повідомив Громов, серед офіцерського складу штабу російського 2-го армійського корпусу, що дислокується в Луганську, циркулює інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо міста. "У разі прориву силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон", - заявив він.

Зараз, як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, біля Кремінної точаться запеклі бої. Сили оборони України знаходяться біля міста, проте війська РФ стягують до нього ще більше сил і техніки. "Зараз дуже багато "вагнерівців" перекинули на цей напрямок. Чудово розуміє командування російських окупаційних військ, що Кремінна - це достатньо стратегічний населений пункт, і втратити його - це для них буде вкрай боляче", - сказав Гайдай в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що коли ЗСУ відіб'ють Кремінну, то матимуть кілька варіантів подальшого наступу. Тому війська РФ за рахунок великої кількості додаткових сил і засобів намагаються стримати наступ українських військових. На його думку, деокупація Кремінної можлива на початку 2023 року.

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"Ворота" для звільнення Сєвєродонецька і Лисичанська

Напередодні про те, що ЗСУ близькі до деокупації Кремінної, повідомила американська газета The New York Times. Це місто є "воротами" для наступу та звільнення Сєвєродонецька і Лисичанська - важливих промислових центрів Донбасу, які Росія захопила після виснажливих боїв влітку, констатувало видання. "Взяття під контроль Кремінної на сході України стало би ще одним кроком в українській кампанії щодо повернення великих міст", - писало NYT.

На стратегічну важливість міста звернула увагу і британська військова розвідка, адже Кремінна має важливе логістичне значення для російського фронту на Донбасі. Також у міністерстві оборони Великобританії підтверджують, що війська РФ, намагаючись утримати цю лінію фронту, побудували нові великі оборонні споруди в районі міста.

Водночас у генштабі поки утримуються від інших коментарів щодо просування ЗСУ у напрямку Кремінної. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону підтвердив, що на цьому напрямку триває робота ЗСУ, проте закликав дочекатися офіційних повідомлень, які будуть тоді, коли сили оборони України досягнуть там суттєвого результату.

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