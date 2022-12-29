Підозра меру Полтави: за поширення даних про дислокацію ЗСУ

Прокурори Полтавської обласної прокуратури повідомили про підозру меру Полтави Олександру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України (ЗСУ), вчиненого в умовах воєнного стану. Про це у четвер, 29 грудня, повідомляють пресслужби прокуратури та Служби безпеки України (СБУ).

За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні міністерством оборони України, ні іншими уповноваженими державними органами. Такі дії слідчі кваліфікують за частиною другою статті 114-2 Кримінального кодексу України, розглядаючи як вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років, повідомляє СБУ.

Сам Мамай наразі публічно повідомлення про підозру не прокоментував, хоча на своїх сторінках у соціальних мережах публікував сьогодні інформацію про поточні справи міського голови та безпекову ситуацію в місті.

Заява про "братовбивчу" війну

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на початку грудня 2021 року, Мамай в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що на території України воюють США та Росія, а російсько-українську війну назвав "братовбивчою". "Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави - це США і Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата", - казав він.

Після цього депутати Полтавської міської ради винесли на голосування питання про дострокове припинення його повноважень як міського голови. Проте для ухвалення цього рішення не вистачило голосів.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ (МП): агітував за приєднання до РФ

Ця каденція на посаді мера Полтави - вже третя в кар'єрі Мамая. Востаннє посаду він обійняв у результаті виборів у 2020 році як кандидат від партії "За майбутнє". За два роки до цього, у вересні 2018 року, депутати Полтавської міськради визнали незадовільною роботу Мамая як мера і достроково припинили його повноваження, вказується у базі даних руху "Чесно".

У 2019 році Мамай був довіреною особою кандидата на посаду президента України, колишнього співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка та балотувався до Верховної Ради 9-го скликання по 144 округу Полтави як безпартійний самовисуванець.

Читайте також: Як в Україні забороняють проросійські політичні партії