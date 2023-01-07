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Білоруський опозиційний політик Павло Латушко
Білоруський опозиційний політик Павло Латушко заявляє про готовність Олександра Лукашенко оголосити про мобілізацію в країніФото: Nikita Jolkver/DW
ПолітикаБілорусь

Білоруська опозиція побоюється швидкої мобілізації в країні

Сергій Гуща | Степан Смишляєв
1 год. тому

Для початку мобілізації в Білорусі практично все готове, Лукашенку залишилося лише натиснути на кнопку за наказом Кремля, заявив німецьким ЗМІ білоруський опозиціонер Павло Латушко.

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Найближчим часом влада Білорусі може розпочати мобілізацію для надання активної військової допомоги Росії у війні проти України, сказав опозиційний білоруський політик Павло Латушко в інтерв'ю газетам Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Цитати з цієї бесіди опубліковано у суботу, 7 січня.

За словами Латушка, для проведення мобілізації вже практично все готово, білоруському правителю Олександру Лукашенку залишилося лише натиснути кнопку за наказом із Кремля. Він стверджує, що більшість співробітників органів внутрішніх справ в різних містах Білорусі змусили здати паспорти. "Це означає, що вони у разі мобілізації не зможуть залишити країну", - пояснив опозиціонер.

Латушко додав, що в Білорусі збільшується як чисельність російських солдатів, так і кількість військової техніки РФ, а також регулярно відбуваються навчання як окремо російських військ, так і спільно з білоруськими підрозділами.

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Ешелони з технікою

Днями міністерство оборони Білорусі повідомило про "нарощування регіонального угруповання " сил РФ і Білорусі в рамках гарантування безпеки союзної держави. Також в міністерстві протягом останніх днів звітують про прибуття нових ешелонів з російськими військовими і технікою, зокрема бронетранспортерами різних модифікацій та ремонтно-евакуаційними машинами. 6 січня Лукашенко відвідав Обуз-Ліснівський полігон у Брестській області, де заслухав доповіді про завершення бойового злагодження частин та з'єднань регіонального угрупування військ Білорусі та Росії.

Як повідомлялося, наприкінці грудня керівник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що наразі відсутня інформація, яка б свідчила, що Росія активно готує нове вторгнення з території Білорусі, але "було б неправильно ігнорувати цю можливість".

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