У Берліні обговорюють повоєнну відбудову України

Відкриваючи економічний форум канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що хоче, щоб Україна стала членом ЄС, і це "чіткий сигнал інвесторам".

У Берліні в понеділок, 24 жовтня, розпочав свою роботу п'ятий німецько-український економічний форум, під час якого представники бізнесу обговорюють свій внесок у відновлення України.

Форум відбувається напередодні експертної конференції країн "Великої сімки", скликаної з ініціативи Німеччини, яка також обговорить участь G7 і світової спільноти у відновленні України.

"Ми поступово рухаємося в бік Європи", - заявив на відкритті форуму прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, звертаючись до німецьких компаній. Він звернув увагу потенційних інвесторів на потенціал українських військово-промислового, енергетичного, аграрного та IT-секторів. Витрати на повоєнне відновлення України глава уряду оцінив у 750 мільярдів доларів США.

Шольц: Україна має стати членом ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), відкриваючи роботу форуму, пообіцяв підтримувати Україну "доти, доки це буде необхідним". "Ми хочемо, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. І це чіткий сигнал інвесторам, що їхні вкладення сьогодні - це інвестиції в майбутню країну ЄС", - наголосив він.

Він запевнив Київ, що український енергетичний сектор, який зазнав масштабних російських атак, буде відновлений таким чином, щоб Україна стала ефективним постачальником електрики в ЄС.

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Німеччина збирається збільшити військову допомогу Україні

Як повідомив український прем'єр, Шольц також підтвердив йому, що Німеччина поставить Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T. "Перша отримана система IRIS-T надзвичайно ефективно показала себе на захисті українського неба та врятувала чимало життів", - зазначив Шмигаль.

Після зустрічі з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером (Christian Lindner) український прем'єр повідомив, що в уряді Німеччини також планують виступити з пропозицією про збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 мільйонів євро до 2 мільярдів євро.

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"План Маршалла" для України

Напередодні форуму Шольц та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликали до створення міжнародного "Плану Маршалла XXI століття"для повоєнної відбудови України.

"Ми повинні розв'язувати це питання разом - ЄС, G7 та наші партнери далеко за межами", - наголосили вони у спільній заяві. На їхню думку, до цього процесу мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні організації.

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