Шольц: Тактика випаленої землі не допоможе РФ виграти війну

Канцлер Німеччини назвав воєнним злочином атаки РФ на об'єкти критичної інфраструктури України за допомогою іранських дронів і повідомив про плани провести до весни навчання до п'яти тисяч українських військових.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) різко засудив російські атаки українських об'єктів критичної інфраструктури з використанням бойових дронів. Це воєнний злочин, який не досягне своєї мети, заявив він у четвер, 20 жовтня, виступаючи у Бундестазі.

"Така тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну. Вона лише зміцнює рішучість і завзятість України та її партнерів", - наголосив він.

За словами Шольца, "російський бомбовий і ракетний терор є зрештою вчинком, здійсненим із відчаю, так само як і мобілізація на війну російських чоловіків".

У жовтні Росія суттєво активізувала удари по Україні за допомогою іранських безпілотників. 18 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за тиждень були зруйновані 30 відсотків електростанцій.

ФРН навчить до весни до п'яти тисяч українських військових

На думку німецького канцлера, тероризуючи Україну, погрожуючи світові застосуванням ядерної зброї, президент РФ Володимир Путін хоче посіяти страх і розколоти єдність Заходу. Водночас Європа та міжнародні альянси, на переконання Шольца, сильніші, ніж будь-коли. "І ми будемо підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно", - запевнив він.

Шольц також заявив про плани Німеччини навчити до весни 2023 року українську бригаду чисельністю до п'яти тисяч військовослужбовців. "Тим самим ми підкреслюємо нашу готовність постійно працювати над створенням сильної української армії, пліч-о-пліч з нашими партнерами", - зазначив він.

17 жовтня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу схвалили рішення про спільну місію з навчання 15 тисяч українських солдатів. Одним із двох головних місць підготовки військових Збройних сил України буде Німеччина.

Шольц заявив про провал спроб газового шантажу РФ

Крім того, Шольц заявив про провал спроб Кремля чинити тиск на Німеччину та Європу за допомогою обмежень у постачанні енергоносіїв. "Путін сподівався шантажувати нас, перекривши газовий кран, але й тут він прорахувався", - зазначив він. Канцлер запевнив, що Німеччина вжила необхідних заходів, підготувавшись до майбутнього зимового сезону. Він назвав "великим досягненням" заповнення газосховищ на 95 відсотків ще до встановленого строку 1 листопада.

На тлі війни в Україні та запроваджених щодо РФ санкцій російський монополіст "Газпром" в односторонньому порядку припинив експорт газу до низки європейських країн. У Євросоюзі вживають заходів для якнайшвидшої відмови від російського газу. 19 жовтня очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що за вісім місяців вдалося замістити дві третини газу з РФ.