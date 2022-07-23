 У Європолі уточнили, що довіряють Україні щодо протидії контрабанді зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2022

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Новини

У Європолі уточнили, що довіряють Україні щодо протидії контрабанді зброї

Після повідомлень ЗМІ про випадки контрабанди зброї з України поліцейське управління ЄС заявило, що тісно співпрацює з українською владою, щоби запобігти поки що потенційній загрозі.

Європол

Будівля Європолу в Гаазі, Нідерланди

В Європейському поліцейському управлінні (Європолі) запевняють, що довіряють українській владі в питаннях протидії контрабанді зброї з країни.

"Потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій у минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки. Стосовно війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки може призвести до збільшення кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", - зазначається в заяві організації від 22 липня.

Її опублікували на тлі повідомлення німецької громадсько-правової медіакомпанії SWR про нібито конфіденційну доповідь Європолу щодо випадків контрабанди зброї з України та реакції української влади на цю новину.

Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що очікує "предметної розмови з офіційними представниками Європолу - з фактами і доказами" для "миттєвого реагування" на них. При цьому він припустив, що розповсюджена інформація може бути частиною "масштабної інформаційної спецоперації РФ".

Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян також заявила, що відповідні повідомлення в пресі можуть бути або "непрофесійністю медіа, або свідомою акцією російських спецслужб". Вона наголосила, що МВС і Європол на початку липня домовились про подальшу співпрацю з метою запобігання обігу нелегальної зброї. Акопян запевнила, що правоохоронці вживають заходів для запобігання нелегальному розповсюдженню зброї. "Поміж таких заходів - створення і запровадження в Україні Єдиного реєстру зброї. Ефективний контроль над вогнепальною зброєю, її найважливішими компонентами, боєприпасами, компонентами боєприпасів, вибуховими речовинами та заготовками вибухових речовин залежить від ведення їхнього обліку", - зазначила вона.

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Комісія з контролю над використанням зброї

19 липня Верховна Рада з ініціативи керівника Офісу президента Андрія Єрмака створила комісію з контролю над використанням Україною західної зброї, яка вивчатиме, чи були випадки неналежного транспортування або використання допомоги від партнерів.

Це відбулося на тлі звинувачень конгресменкою США українського походження Вікторією Спартц Єрмака у зв'язках із Росією та у браку контролю над використанням наданої Україні зброї. Українське міністерство закордонних справ назвало її заяви "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією". У Державному департаменті та міністерстві оборони США зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої зброї

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