Рада створила комісію з контролю над використанням Україною західної зброї

Верховна Рада України створила у вівторок, 19 липня, тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану, в тому числі озброєння, наданого міжнародними партнерами. За відповідну постанову проголосували 314 народних депутатів, повідомляється на сайті провладної партії "Слуга народу".

Комісія складатиметься з 15 депутатів із усіх фракцій та груп парламенту, вісім із них - представники найбільшої пропрезидентської фракції. Головою обрали Рустема Умєрова від "Голосу", заступником - Олександра Завітневича від "Слуги народу".

За словами голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк, яка також увійшла до складу ТСК, комісія готуватиме законодавчі ініціативи для створення парламентського контролю над використанням допомоги від партнерів. Також вона вивчатиме, чи були випадки неналежного чи нецільового транспортування, розподілення чи використання такої допомоги.

"Російська пропаганда активно розганяє фейки про нібито неналежне використання Україною зброї від Західних партнерів, намагаючись зірвати подальші поставки. Україна ж готова довести всьому світові, що застосування міжнародної допомоги на фронті є абсолютно прозорим та ефективним. Створення цієї ТСК допоможе нам здійснювати парламентський контроль за цим питанням і мати чіткі спростування пропаганди Кремля", - сказала депутатка.

Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак ініціював комісію з контролю над використанням західної зброї.

Звинувачення конгресменки США

Єрмак зробив свою заяву на тлі суспільної дискусії, що розгорнулась після звинувачень з боку членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Американська конгресменка українського походження звинуватила Єрмака у зв'язках із Росією, а також вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї. Серед іншого, Спартц закинула Єрмаку навмисне затягування призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Українське міністерство закордонних справ у відповідь звинуватило Спартц у спробах використати Україну у внутрішньополітичній боротьбі в США. МЗС назвало її заяви "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією". У Державному департаменті США у відповідь на заяви Спартц зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої зброї. Таку ж заяву зробили й у міністерстві оборони США.

Днями президент України Володимир Зеленський відсторонив генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова від виконання обов'язків. Розповідаючи про мотиви свого рішення, він також висловився за активізацію призначення керівників САП і Національного антикорупційного бюро. Сьогодні за поданням Зеленського Верховна Рада звільнила Баканова і підтримала звільнення Венедіктової.

Тим часом конкурсна комісія офіційно затвердила результати конкурсу на посаду керівника САП, оголошені ще наприкінці грудня 2021 року. Їх мають передати на розгляд генпрокурору. САП - один із ключових органів у системі боротьби з корупційними злочинами, скоєними на найвищому рівні - не має керівника вже майже два роки.