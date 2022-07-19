Комісія затвердила результати конкурсу на керівника САП: переміг Клименко

Конкурсна комісія офіційно затвердила результати конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) - одного з ключових органів у системі боротьби з корупційними злочинами, скоєними на найвищому рівні. Згідно рейтингу, переможцем став детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Клименко. Таке рішення затвердили члени комісії на засіданні у вівторок, 19 липня.

Його кандидатуру подадуть на розгляд генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання підтвердження про відповідність вимогам антикорупційного законодавства та отримання доступу до державної таємниці.

Переможцем на посаду заступника керівника САП комісія затвердила прокурора Офісу генерального прокурора Андрія Синюка. Також комісія затвердила переможцем конкурсу на посаду начальника 5-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва САП у судах Сергія Савицького. Їхні кандидатури подадуть на розгляд Клименка.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що, попри затвердження комісією переможців, конкурс ще не завершився. "Підтвердження від Офісу генпрокурора може надходити безкінечно (...) Призначає керівника сам генпрокурор або його виконувач обов'язків. Не виключено, що поки Офіс генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з'явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу", - написав він у Telegram.

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САП майже два роки без керівника

Попередній керівник САП Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року. Відтоді новий очільник так і не був призначений. Його обов'язки тимчасово виконує прокурор Максим Грищук.

До складу конкурсної комісії входять міжнародні експерти за квотою ради прокурорів і представники від Верховної Ради України. Делегувати останніх парламент зміг лише з третьої спроби. Проте ці кандидатури викликали шквал критики міжнародних партнерів України, котрі сумнівались у досвіді й доброчесності обраних членів комісії та вимагали, щоби конкурс був прозорим.

Наприкінці грудня 2021 року комісія оголосила, що Клименко отримав 246 балів, Синюк - 229 балів. Обрання голови САП ускладнило рішення суду про скасування порядку роботи конкурсної комісії.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова від виконання обов'язків. Розповідаючи у відеозверненні про мотиви свого рішення він також висловився за активізацію призначення керівників САП і НАБУ.

"Конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування", - сказав він про САП. Про НАБУ Зеленський додав: "Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника. Доручив прем'єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу".