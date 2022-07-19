Верховна Рада звільнила Баканова і підтримала звільнення Венедіктової

Верховна Рада України у вівторок, 19 липня, звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України за поданням президента Володимира Зеленського, а також дала згоду на звільнення главою держави генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Про звільнення Баканова першим повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. За його словами, "за" проголосували 265 нардепів, зокрема, 203 - з провладної фракції "Слуга народу". "Питання призначення нового голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили", - додав він. Зеленський вніс відповідне подання ввечері 18 липня. За даними Железняка, у профільному комітеті восьмеро членів підтримали рішення, троє утримались.

Про згоду на звільнення Венедіктової повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Железняк уточнив, що "за" проголосували 264 депутати, в тому числі 198 з пропрезидентської фракції. Відповідний проєкт постанови Зеленський зареєстрував сьогодні. Профільний комітет, на який генпрокурорка прийшла особисто, за даними нардепа, рекомендував парламенту визначитись шляхом голосування. "Питання призначення заміни також не виносилося", - написав Железняк.

Усунення Баканова та відсторонення Венедіктової

17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова. Виконуючим обов'язки генпрокурора він призначив заступника Венедіктової Олексія Симоненка, а в.о. голови СБУ - першого заступника Баканова Василя Малюка.

Свої рішення Зеленський пояснив великим масивом злочинів проти національної безпеки держави та зв'язками, "які зафіксовані між працівниками силових структур". За його словами, зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності співробітників правоохоронних органів. "Понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави", - сказав він, а також пригадав про гальмування в обранні нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

18 липня заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов заявив в ефірі національного телемарафону, що про звільнення Венедіктової та Баканова поки не йдеться. "Задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження відносно працівників СБУ і прокурорів, президентом були прийняті відповідні рішення", - пояснив він. За його словами, Зеленський вирішить, чи вносити до парламенту подання щодо звільнення Венедіктової та Баканова за результатами розслідувань і службових перевірок.

Під час традиційного вечірнього звернення 18 липня Зеленський повідомив, що зараз вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ. "Відбувається кадрова ревізія служби. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі - незадовільні результати роботи", - заявив він. Щодо генпрокуратури він нічого не сказав.

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Після перемоги Зеленського на президентських виборах Баканов спершу став першим заступником голови СБУ, а з 29 серпня 2019 року - головою. До цього він очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" та передвиборною кампанією Зеленського. Його називають другом дитинства президента.

Венедіктова стала генпрокуроркою 17 березня 2020 року. До цього вона виконувала обов'язки директорки Державного бюро розслідувань.

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