Зеленський звільнив генпрокурорку Венедіктову та главу СБУ Баканова

Президент України Володимир Зеленський відсторонив з посади генерального прокурора Ірину Венедіктову, а також усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки. Відповідні укази розміщені на сайті глави держави у неділю, 17 липня.

Згідно з документом, Баканова звільнили відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. У цій статті йдеться про те, що невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків.

Виконуючим обов'язки генпрокурора Зеленський призначив Олексія Симоненка, заступника Венедіктової.

Українська юристка Ірина Венедіктова є генеральною прокуроркою України, починаючи від 17 березня 2020 року. Її кандидатуру подав до Верховної Ради Володимир Зеленський. Проти її призначення виступали представники партій "Європейська солідарність" та "Голос". До цього вона виконувала обов'язки директорки Держбюро розслідувань (ДБР).

Читайте також:

Ірина Венедіктова на чолі ГПУ: незалежна інстанція чи заангажований політик?

Івана Баканова після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського було призначено спочатку першим заступником голови Служби безпеки України, а з 29 серпня 2019 року він очолив СБУ. До цього він очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" та передвиборною кампанією Володимира Зеленського, коли він боровся за посаду президента України. Баканова називають другом дитинства Володимира Зеленського.