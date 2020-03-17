Ірина Венедіктова на чолі ГПУ: незалежна інстанція чи заангажований політик?

Верховна Рада дала згоду на призначення генеральною прокуроркою Ірини Венедіктової. Її кандидатуру запропонував парламенту президент Володимир Зеленський, депутати у вівторок, 16 березня, 269 голосами її схвалили. Та примітно, що підтримали її лише 224 депутатів з фракції "Слуга народу", тобто без допомоги голосів депутатів з фракції "Опозиційний платформа За життя", депутатської групи " За майбутнє" , "Довіра" та позафракційних затвердити нову генпрокурорку б не вдалося. Фракції "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" участі в голосуванні не брали.

Критика Венедіктової та обіцянки

У фракції "Голос" були претензії до Ірини Венедіктової через те, що вона у 2016 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного Суду. Але участь в конкурсі провалила, отримавши бал "менше мінімально допустимого". "118,5 - це стільки балів набрала пані Ірина, коли вона намагалася стати суддею Верховного Суду. Чому цей бал важливий? Тому що цей бал був нижчий за прохідний. Це ми зараз говоримо про призначення фахового генерального прокурора. Це генеральна прокурорка, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду", - сказала депутатка з фракції "Голос" Інна Совсун.

Окрім цього, Венедіктову депутати критикували за те, що, будучи виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідування (ДБР), вона виступила за скасування закону "Про амністію" для активістів Майдану. За словами Венедіктової, цей закон "перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивства правоохоронців". У фракції "Європейська солідарність" вважають Венедіктову заангажованою. "Нам запропонували жінку - це чудово, я вітаю це. Богиня Феміда - вона жінка. Але богиня Феміда була з пов'язкою на очах, а не з партбілетом "Слуги народу", - зазначив виступаючи з парламентських трибуни депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Натомість сама Ірина Венедіктова стверджує, що незалежна від президента чи будь-якої гілки влади. "Я обіцяю народу України виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх. Я обіцяю не повертати прокурорських перевертнів. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними. Я обіцяю стояти на засадах верховенства права", - сказала Венедіктова під час виступу у Верховній Раді у вівторок.

Попередник Венедіктової Руслан Рябошапка був на посаді генпрокурора лише близько півроку

Хто така Ірина Венедіктова?

Ірині Венедиктовій 41 рік, вона докторка юридичних наук, довгий час працювала завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна. Венедиктова також є арбітркою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України і керує власною науковою школою. Раніше нинішня генпрокурорка розповідала журналістам, що познайомилася з Володимиром Зеленським у 2018 році, і вже тоді її попросили стати експерткою з певних правових питань в його команді. Ірина Венедіктова стала одним з перших публічних облич виборчої кампанії Зеленського і була третім номером у списку партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради. У парламенті вона очолила один з найвпливовіших комітетів - з питань правової політики, але працювала там недовго. Наприкінці грудня Верховна Рада ухвалила закон про фактичний перезапуск ДБР, а його тодішнього керівника Романа Трубу звільнили. Ірина Венедіктова обійняла його посаду в статусі "виконувачки обов'язків". На посаді голови ДБР вона запам'яталась тим, що призначила після конкурсу своїм заступником колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Чи буде Венедіктова незаангажованою прокуроркою?

Експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк вважає, що на посаді генпрокурори Ірина Венедіктова буде повністю залежною від влади. Він не виключає, що попереднього генпрокурора Руслана Рябошапку Верховна Рада звільнила з посади саме через те, що він відмовлявся підписувати політично мотивовані підозри. Натомість, на переконання Хавронюка, Венедіктова робитиме це з легкістю. "Вона буде дуже заангажованою. Саме для цього її і призначили. Бо,знімаючи Рябошапку, в Верховній Раді не стидаючись говорили, що він не підписував підозри окремим політикам, у справах, які курувала Венедіктова в ДБР", - вважає Микола Хавронюк.

Як відомо, серед головних претензій до генпрокурора Руслана Рябошапки, який був частиною команди Зеленського, керівники фракції "Слуга народу" називали прогалини у кримінальному переслідуванні попереднього президента Петра Порошенка. Рябошапка відмовився підписати підозру Порошенку у справі, яку вело ДБР. Адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич також впевнений, що об'єктивних розслідувань і незалежної роботи ГПУ за керівництва Ірини Венедіктової не буде. На його думку, це показав стиль її роботи на посаді в.о. голови ДБР у кейсі Олександра Бабікова, який захищав інтереси президента-втікача Віктора Януковича в суді. "Вона настійливо домагалася його призначення попри все. Це її стиль роботи. Вона пре як в суху землю, аби домогтися свого незважаючи на критику. Особа, яка йшла в авангарді політитсили, не може бути політично невмотивованою", - каже Віталій Титич.