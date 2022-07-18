Про звільнення Баканова та Венедіктової поки не йдеться - Офіс президента

Про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової поки не йдеться, заявив в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу президента України (ОП) Андрій Смирнов у понеділок, 18 липня.

Він наголосив, що Баканов тимчасово усунений від виконання посадових обов'язків, а Венедіктова відсторонена від посади. "Це пов'язано з тим, що ми всі довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих двох органів по очищенню від колаборантів і державних зрадників. Утім, на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти "пачками" цих людей в кожному з цих органів. Задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження відносно працівників СБУ і прокурорів, президентом були прийняті відповідні рішення", - пояснив Смирнов.

Заступник керівника ОП зазначив, що за результатами розслідувань та службових перевірок, Зеленський вирішить, чи вносити до парламенту подання про надання згоди на звільнення Баканова та Венедіктової. Він не виключив, ні того, що за результатами перевірки Зеленський не внесе таких подань, ні того, що "питання можуть виникнути" безпосередньо до них.

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Усунення Баканова та відсторонення Венедіктової

17 липня Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ та відсторонив з посади генпрокурорки Венедіктову. Виконуючим обов'язки генпрокурора він призначив заступника Венедіктової Олексія Симоненка, а в.о. голови СБУ - першого заступника Баканова Василя Малюка.

Свої кадрові рішення Зеленський пояснив великим масивом злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язками, "які зафіксовані між працівниками силових структур": зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо держзради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів. "Понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави", - сказав Зеленський а також пригадав про гальмування в обранні нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Баканова після перемоги на президентських виборах Зеленського спершу призначили першим заступником голови СБУ, а з 29 серпня 2019 року - головою. До цього він очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" та передвиборною кампанією Зеленського. Баканова називають другом дитинства Зеленського.

Венедіктова стала генпрокуроркою 17 березня 2020 року. До цього вона виконувала обов'язки директорки Держбюро розслідувань (ДБР).