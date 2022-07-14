Єрмак ініціює комісію з контролю над використанням Україною західної зброї

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак запропонував народним депутатам України розглянути питання щодо створення тимчасової спеціальної комісії з контролю над використанням зброї, отриманої від партнерів України. Про це Єрмак написав у четвер, 14 липня, у Telegram.

"Питання зброї для нашої держави - це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі", - зазначив Єрмак і додав, що мета створення комісії - "максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану".

"Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим", - заявив керівник ОП. На думку Єрмака, нині до процесу контролю над використанням західної зброї має долучитися Верховна Рада. "Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - додав він.

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Звинувачення з боку Вікторії Спартц

Єрмак зробив свою заяву на тлі суспільної дискусії, що розгорілася після звинувачень з боку членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Американська конгресменка українського походження звинуватила Єрмака у зв'язках із Росією, а також вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї. Серед іншого, Спартц закинула Єрмаку навмисне затягування призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через свого заступника Олега Татарова (співробітник Міністерства внутрішніх справ у часи президентства Віктора Януковича, згодом фігурант розслідування Національного антикорупційного бюро, нині - відповідальний в ОП за правоохоронний напрям. - Ред.)

Українське міністерство закордонних справ у відповідь звинуватило Спартц у спробах використати Україну у внутрішньополітичній боротьбі в США. МЗС назвало її заяви "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією".

У Державному департаменті США у відповідь на заяви Спартц зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої Сзброї.

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