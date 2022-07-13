Україна призупинила експорт зброї власного виробництва

Державна служба експортного контролю (Держекспортконтроль) "заморозила" для спецекспортерів діючі ліцензії на експорт зброї до закінчення воєнного стану та проводить додаткову експертизу довгострокових експортних контрактів. Про це в інтерв'ю DW повідомив голова Державної служби експортного контролю України Олександр Павліченко. "В таких умовах, коли наша армія потребує зброї ми не можемо дозволити її вільний експорт до інших країн. Разом з цим хочу сказати, що якихось заборон у нас немає. Але на практиці отримати у нас дозвіл на експорт зброї дуже складно", - наголошує Павліченко. За його словами, офіційно летальна зброя, така як танки, БТР, авіаційні маршові двигуни, боєприпаси не експортується взагалі.

Натомість Держекспортконтроль поновлює та видає певні експортні ліцензії на компоненти, які мають військове використання, та на послуги з гарантійного ремонту, що є також товаром військового призначення. "Даємо можливість нашим суб'єктам здійснити гарантійний ремонт тих позицій, які були завезені у довоєнний час", - пояснює голова Держекспортконтролю.

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Він вказує на те, що ліцензії поновлюються після врахування двох основних пунктів: відсутність потреби Збройних сил України в цьому товарі і за умови стовідсоткової переконаності, що ті чи інші товари військового призначення не буде реекспортовано до країн, до яких встановлено ембарго міжнародними організаціями або національним законодавством. "Росія є в цьому списку, як агресор. Аналіз ризиків на реекспорт тієї чи іншої нашої продукції до РФ у нас зараз під особливим контролем", - зазначив Олександр Павліченко.

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