В Європолі повідомляють про випадки контрабанди зброї з України

Кримінальні мережі займаються контрабандою "значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів" з України до країн Європейського Союзу, йдеться у конфіденційній доповіді поліцейської служби Євросоюзу (Європолу), спрямованій до Ради ЄС.

Як повідомила німецька громадсько-правова медіакомпанія SWR 21 липня, у доповіді йдеться, що правоохоронцям відома низка випадків, коли окремі особи намагалися залишити Україну з вогнепальною зброєю. Поліцейська служба припускає, що вздовж українського кордону з ЄС створили схованки для організації контрабанди.

Зброя з України на чорному ринку

Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт повідомив агентству dpa про випадки торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку. У правоохоронних органах окремих держав ЄС не відкидають і торгівлю важкою зброєю. "Існує ризик, що вона потрапить до рук організованих злочинних угруповань чи терористів", - зазначив представник Європолу.

У даркнеті, за його словами, виставили на продаж британський переносний зенітно-ракетний комплекс Javelin. Водночас Європол не виключає, що подібні пропозиції можуть бути "частиною російської пропаганди з метою сформувати негативне ставлення до постачання західної зброї".

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У Верховній Раді створили комісію з моніторингу зброї

19 липня Верховна Рада з ініціативи керівника Офісу президента Андрія Єрмака створила комісію з контролю над використанням Україною західної зброї, яка вивчатиме, чи були випадки неналежного транспортування чи використання допомоги від партнерів.

Це відбулося на тлі звинувачень конгресменкою США українського походження Вікторією Спартц Єрмака у зв'язках із Росією та у браку контролю над використанням наданої Україні зброї. Українське міністерство закордонних справ назвало її заяви "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією". У Державному департаменті та міністерстві оборони США зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої зброї.