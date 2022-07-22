 В Європолі повідомляють про випадки контрабанди зброї з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Європолі повідомляють про випадки контрабанди зброї з України

У поліцейській службі ЄС не виключають, що окремі випадки торгівлі озброєнням на чорному ринку є частиною кампанії РФ з дискредитації України.

Javelin

Javelin хтось виставив на продаж у даркнеті

Кримінальні мережі займаються контрабандою "значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів" з України до країн Європейського Союзу, йдеться у конфіденційній доповіді поліцейської служби Євросоюзу (Європолу), спрямованій до Ради ЄС.

Як повідомила німецька громадсько-правова медіакомпанія SWR 21 липня, у доповіді йдеться, що правоохоронцям відома низка випадків, коли окремі особи намагалися залишити Україну з вогнепальною зброєю. Поліцейська служба припускає, що вздовж українського кордону з ЄС створили схованки для організації контрабанди.

Зброя з України на чорному ринку

Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт повідомив агентству dpa про випадки торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку. У правоохоронних органах окремих держав ЄС не відкидають і торгівлю важкою зброєю. "Існує ризик, що вона потрапить до рук організованих злочинних угруповань чи терористів", - зазначив представник Європолу.

У даркнеті, за його словами, виставили на продаж британський переносний зенітно-ракетний комплекс Javelin. Водночас Європол не виключає, що подібні пропозиції можуть бути "частиною російської пропаганди з метою сформувати негативне ставлення до постачання західної зброї".

Читайте також: Європа видворила 400 російських шпигунів від початку війни в Україні

У Верховній Раді створили комісію з моніторингу зброї

19 липня Верховна Рада з ініціативи керівника Офісу президента Андрія Єрмака створила комісію з контролю над використанням Україною західної зброї, яка вивчатиме, чи були випадки неналежного транспортування чи використання допомоги від партнерів.

Це відбулося на тлі звинувачень конгресменкою США українського походження Вікторією Спартц Єрмака у зв'язках із Росією та у браку контролю над використанням наданої Україні зброї. Українське міністерство закордонних справ назвало її заяви "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією". У Державному департаменті та міністерстві оборони США зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої зброї

Дивитись відео 02:06

Українські солдати воюють "антикварною" радянською зброєю (08.07.2022)

Реклама

Докладно

Українські солдати під час навчань поблизу лінії фронту, липень 2022 року

Глава МЗС ФРН: Європейці більше не повинні мовчати

Чи правда, що санкції Заходу проти РФ не дають ефекту? Ексклюзивне інтерв'ю DW із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.  

В Україні з'явиться нова форма трудових відносин - договір з нефіксованим робочим часом

Ринок праці в Україні: фріланс виходить з "тіні"?

В Україні унормували фріланс як форму трудових відносин. Що зміниться тепер для роботодавців і фрілансерів?  