Рада ЄС спрямувала ще 500 млн євро на допомогу Україні у війні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 22 липня (час київський).

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Очільника тероборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана не пускають до України, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела, близькі до Корбана. За їхніми даними, прикордонники повідомили Корбана про припинення його громадянства, вилучили його закордонний паспорт, а також не прийняли його внутрішній документ з додатка "Дія".

Як повідомляє джерело, Корбану запропонували в'їхати до України за паспортом іншої країни, якщо він його має, або звернутися до консульської установи України за кордоном. Водночас указ президента про позбавлення Корбана громадянства йому не продемонстрували.

Останніми днями ЗМІ із посиланням на анонімні джерела публікували інформацію про ймовірне позбавлення українського громадянстьва Корбана, олігарха Ігора Коломойського, депутатів Вадима Рабиновича (ОПЗЖ) та Ігора Васильковського ("Слуга Народу"). Указ президента Зеленського, на який посилаються джерела ЗМІ, досі не оприлюднено

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Рада Європейського Союзу схвалила раніше ухвалене політичне рішення виділити Україні новий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру на посилення підтримки Збройних сил України для захисту території країни від російської агресії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Рада схвалила два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), спрямовані на посилення підтримки ЄС можливостей та стійкості Збройних сил України для захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії, що триває. Завдяки п’ятому траншу сьогодні, внесок ЄС у рамках ЄФМ для України тепер становитиме 2,5 мільярда євро", - йдеться в пресрелізі РАди ЄСМ, якитй цитує агенство.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру у держзраді колишньому командиру корвету "Тернопіль" Максиму Ємельяненку - через понад вісім років після того, як у березні 2014 році він перейшов на бік Росії.

"Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету "Тернопіль", капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору", - йдеться у повідомленні ДБР, розміщеному у п'ятницю у телеграм-каналі Бюро. За інформацією ДБР, наразі Ємельяненко воює проти України у складі збройних сил Росії на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира.

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У Кишиневі відповіли на заяву "глави МЗС" невизнаної "Придністровської молдавської республіки" Віталія Ігнатьєва російському агентству "РИА "Новости" про те, що "влада" ПМР має намір домагатися незалежності, посилаючись на референдум 2006 року, а потім приєднатися до Росії.

Представники Бюро з реінтеграції Молдови заявили, що "законність, правдивість та достовірність результатів плебісциту можуть бути забезпечені за умови дотримання вимог міжнародного права та чинного національного законодавства, завершення перехідного періоду на основі демократичних цінностей та просування основних прав людини, повної свободи слова, повного виключення інформаційної цензури".

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Служба безпеки України повідомляє про арешт додаткових активів народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. "Рішенням суду накладено арешт, зокрема на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн, банківські рахунки на 1,3 млн грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів", - ідеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у п'ятницю .

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Росіяни відновили дві високовольтні лінії електропередачі - "Каховська - Джанкой" та "Каховська - Островська", що пов'язують Крим з Херсонською та Запорізькою областями, повідомляє Міненерго РФ. Ці лінії електропередач були зруйновані ще в 2015 році під час так званої "цивільної блокади" Криму. Пізніше українська влада відновила лінії, але відмовилась підключати їх до енергосистеми окупованого півострова.

Ремонтні роботи на ЛЕП поблизу адмінкордону з Кримом в 2016 році

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Україна не підписуватиме прямої угоди з РФ щодо розблокування експорту зернових, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. "Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників РФ у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь", - написав він у Twitter

У Стамбулі тривають фінальні переговори щодо експорту українських зернових Чорним морем.

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Майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини та вивезли, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї. Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки", - написав він у своєму телеграм-каналі.



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Військові частини Збройних сил Росії будуть дислоковані у Херсонській області постійно, навіть після завершення "спецоперації", обіцяє голова окупаційної адміністрації області Володимир Сальдо.

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Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання. Як повідомляє мінінфраструктури, українська сторона вже провела зустріч з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттерішем із питання розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантій безпеки для суден.

Раніше повідомлялося, що 22 липня Україна, Росія, Туреччина та ООН збираються підписати угоду щодо деблокади українських портів для експорту зернових. Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав в п'ятницю у Twitter: "Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН".

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Пранк: Стівен Кінг поговорив із фейковим Зеленським про Бандеру

Американський письменник, автор бестселерів жахів Стівен Кінг приєднався до групи знаменитостей, які провели розмову з фейковими українськими посадовцями. "Виявляється, мене розіграли (…) Мені соромно. Серед інших жертв, які повірили цим хлопцям, є Джоан Ролінґ, принц Гаррі, і Джастін Трюдо", - написав він 21 липня у Twitter. За даними агентства dpa, з Кінгом від імені президента України Володимира Зеленського зв'язалися російські пранкери, відомі під іменами Вован і Лексус, використовуючи технологію "глибокого фейка". Під час розмови, письменника запитали про одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру. Він нібито відповів, що "Бандера - велика людина", вважаючи, що йдеться про одного з генералів чи радників Зеленського. "Поняття не мав, хто цей Бандера", - підтвердив Кінг у Twitter.

Читайте також: Розмова з "Кличком": мерка Берліна стала жертвою пранкерів

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РФ може готувати наступ на Одесу в 2023 році - ЗМІ

Американське видання Foreign policy з посиланням на джерела повідомляє, що офіційні особи на Заході вважають ймовірним ще один великий наступ РФ на Україну на початку наступного року.

Його метою може бути Одеса - стратегічне портове місто, критично важливе для експорту зернових. Це дозволить захопити південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від моря. Втім, у матеріалі зазначається, що шанси на захоплення Одеси для росіян залишаються низькими, навіть якщо це й стане основним пріоритетом їхньої військової кампанії на наступному етапі війни.

Читайте також: Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

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Німеччині слід відмовитися від так званих кругових постачань важких озброєнь Україні та почати надавати їх безпосередньо, вважає голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що це (кругові поставки. - Ред.) працює не так, як ми собі уявляли, відповідно, маємо замість них перейти до прямих поставок", - сказала вона в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) якнайшвидше скликати "національну конференцію з України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Києву. В ній мали би взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.

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Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу РФ 21 липня будівлі школи у Краматорську на Донеччині. З-під завалів дістали тіла трьох чоловіків, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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У самопроголошеному утворенні "Донецька народна республіка" слідом за псевдоутворенням "Луганська народна республіка" заблокували роботу пошукової системи Google. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на ватажка "ДНР".

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Міністр економіки ФРН: Путін ще дізнається, які ми сильні

Відновлення постачання газу "Північним потоком" не слід розглядати як ознаку надійності Росії, вважає міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck).

Роберт Габек

"Нам слід визнати, що (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін задіє цей газовий важіль проти нас", - сказав він в ефірі німецького телеканалу ZDF. Пояснення Москви з приводу турбіни для газогону, через яку скоротили постачання, міністр назвав надуманими.

Ідею запуску "Північного потоку-2" Габек категорично відкинув. Міністр також вказав на згуртованість Німеччини, попри високі ціни на енергоносії та інфляцію. "Путін ще дізнається, наскільки ми сильні", - додав політик.

Читайте докладніше: Міністр економіки Німеччини: Путін ще дізнається, наскільки ми сильні

++12.00++

Росія розширила перелік "недружніх держав"

Росія розширила перелік "недружніх держав", додавши до нього Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину. Як повідомляється на сайті уряду РФ, ці країни нібито "здійснюють недружні дії щодо російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном". У відповідь російський уряд запровадив обмеження чи навіть заборону щодо найму цими державами працівників до дипломатичних представництв на території РФ. За Грецією закріплений ліміт у 34 співробітника, за Данією - 20, за Словаччиною - 16, а Словенія та Хорватія не зможуть брати на роботу працівників.

++11.33++

РФ використовує ракети ППО для наземних атак - розвідка

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак через критичну нестачу спеціальних ударних ракет, повідомляє військова розвідка Великобританії у своєму щоденному звіті. З кінця лютого РФ розгорнула поблизу України стратегічні системи ППО С-300 і С-400, які мають відносно невеликі боєголовки, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях. Пробити міцні конструкції такі ракети навряд зможуть, але існує висока ймовірність того, що вони не потраплять у ціль і спричинять жертви серед цивільного населення, адже вони не оптимізовані для наземних атак, зауважують розвідники.

++11.18++

Європол повідомив про випадки контрабанди зброї з України

У конфіденційній доповіді поліцейської служби Європейського Союзу (Європолу) йдеться, що кримінальні мережі займаються контрабандою "значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів" з України.

Javelin хтось виставив на продаж у даркнеті

Правоохоронцям відома низка випадків, коли окремі особи намагалися залишити Україну з вогнепальною зброєю, повідомила німецька громадсько-правова медіакомпанії SWR.

Тим часом представник Європолу Ян Оп Ген Оорт розповів агентству dpa про випадки торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку. За його словами, у даркнеті виставили на продаж британський переносний зенітно-ракетний комплекс Javelin. Водночас Європол не виключає, що подібні пропозиції можуть бути "частиною російської пропаганди з метою сформувати негативне ставлення до постачання західної зброї".

Читайте докладніше: В Європолі повідомляють про випадки контрабанди зброї з України

++10.56++

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська після виходу з оперативної паузи не змогли наростити темпи просування. Солдати РФ продовжують здійснювати незначні атаки на північний захід від Слов'янська та навколо району Сіверська і Бахмута, але досі не захопили жодної значної території. Аналітики вважають, що захопити Слов'янськ чи Бахмут російській армії не вдасться.

++10.24++

Американський тютюновий концерн Philip Morris International, який виготовляє цигарки Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield і Bond, планує до кінця цього року піти з Росії, повідомив його виконавчий директор Яцек Ольчак агентству Bloomberg. Наприкінці лютого, після повномасштабного військового нападу РФ на Україну, Philip Morris скоротила виробництво та призупинила інвестиції в РФ. Російський ринок був сьомим за величиною для компанії. Зокрема, у 2021 році на РФ припадало майже 10 відсотків від загального обсягу її продукції.

++09.57++

ЄС опублікував нові санкції щодо РФ

Європейський Союз опублікував 21 липня в офіційному журналі ЄС перелік нових санкцій щодо Росії за повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Сьомий пакет санкцій передбачає заборону на операції з російським золотом, продаж якого ЄС називає найважливішим для Росії експортом після енергоносіїв. Заборона поширюється і на ювелірні вироби, попри побоювання ЗМІ, що вони будуть виведені з-під санкцій.

Індивідуальні обмеження запроваджені щодо 47 осіб і дев'яти організацій: мера Москви Сергія Собяніна, актора Сергія Безрукова, байкерського клубу "Нічні вовки", найбільшої фінансової установи РФ "Сбербанк" та інших.

При цьому ЄС вивів з-під санкцій транзакції з низкою компаній, які займаються сільськогосподарським експортом і транспортуванням нафти до третіх країн. Це зроблено "з метою забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки у світі".

Читайте детальніше: Євросоюз опублікував нові санкції щодо РФ

++09.32++

Молдова заборонила в'їзд військовим РФ із так званого оперативного угруповання російських військ (ОГРВ), яка базується в Придністров'ї, повідомив речник молдовського міністерства закордонних справ Даніель Воде. "На територію Молдови не були допущені офіцери так званого ОГРВ - незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету", - сказав він та додав, що влада країни наполягає на "необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів".

++08.59++

За даними російських ЗМІ, Росія вирішила не проводити цього року традиційний парад на День Військово-морського флоту РФ 31 липня в окупованому Севастополі. Зокрема, не буде урочистих зборів моряків у Будинку офіцерів, святкового прийому в командувача Чорноморським флотом РФ, а також "військово-спортивного свята" для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти. Про причини скасування не деталізується.

++08.38++

У ніч на п'ятницю російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. "Двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло", - написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram. У Покровській громаді ударом розбило трансформатор, через що кілька сіл лишились без світла, у Зеленодольській громаді зачепило приватний будинок, а в Апостоловому ракети зруйнували три школи та пошкодили житлові будинки поряд. "Попередньо, вісім людей поранені", - повідомив Резніченко.

++08.18++

Турбіна Siemens застрягла в Німеччині з вини РФ - ЗМІ

Турбіна німецької компанії Siemens для газогону "Північний потік", через відсутність якої Росія заявила про скорочення поставок газу, застрягла в Німеччині, оскільки Москва досі не дала формального дозволу на її транспортування.

Труби для "Північного потоку" в Німеччині

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох поінформованих співрозмовників. За даними видання, турбіну відправили до німецького Кельна 17 липня, а її повернення російському "Газпрому" може зайняти від кількох днів до тижнів. Однак Москва не надала документів про те, куди саме і через який митний пункт її слід транспортувати. В Siemens кажуть, що хотіли б якнайшвидше доставити її, але не можуть повністю контролювати процес.

Читайте детальніше: Турбіна для "Північного потоку" застрягла в Німеччині з вини РФ - ЗМІ

++07.50++

Перевірку бойової готовності збройних сил Білорусі поблизу українського кордону продовжили до 31 липня, повідомляє генеральний штаб збройних сил України у щоденному оперативному зведенні.

Тривають обстріли позицій українських підрозділів і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Артилерійські обстріли зафіксовані на Харківському, Запорізькому, Слов'янському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках.

Основні зусилля РФ на Донецькому напрямку зосереджені на Краматорському та Бахмутському напрямках. Російська армія продовжує спроби штурму в напрямку Вуглегірської ТЕС і поблизу Покровського, бойові дії тривають. Також солдати РФ ведуть штурмові дії в напрямку Верхньокам'янка - Верхньокам'янське, бої тривають. Українські військові відбили штурм на напрямках Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки та складів з боєприпасами РФ. "Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", - йдеться в повідомленні.

++07.29++

Європа видворила 400 російських шпигунів від початку війни в Україні

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому європейські країни видворили понад 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, та арештували кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних. Про це повідомив голова Секретної розвідувальної служби Великобританії (МІ6) Річард Мур американському телеканалу CNN.

За його оцінкою, це вдвічі скоротило розвідувальні можливості РФ у Європі.