Розмова з "Кличком": мерка Берліна стала жертвою пранкерів

Бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) стала жертвою пранкерів, які зателефонували їй від імені мера Києва Віталія Кличка. Про це у п'ятницю, 24 червня, повідомила канцелярія Сенату німецької столиці.

За їхніми даними, розмова протривала 15 хвилин, перш ніж Ґіффай запідозрила каверзу. Удаваний Кличко запитував про українських біженців, тривала "цілком нормальна розмова, як ми того очікували", зазначили у канцелярії. "Жодних ознак того, що відеоконференція проводилася не з реальною людиною, не було. Очевидно, це дипфейк. Для розслідування викликали поліцію", - повідомили у канцелярії.

Сумніви у Ґіффай закралися, коли пранкер перейшов до теми соціальних виплат для українських біженців і попросив вжити заходів через владу щодо заохочення молодих хлопців повертатися в Україну воювати. Також співрозмовник мерки Берліна попросив підтримати Київ порадою щодо проведення ЛГБТ-прайду. "Це було досить дивно на тлі війни", - зауважили в канцелярії.

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Після цього зв'язок перервався. В апараті мерії повідомили, що посол України у ФРН Андрій Мельник підтвердив, що Ґіффай говорила не з Кличком. "На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами - зокрема онлайн, щоб підірвати довіру за допомогою цифрових методів та дискредитувати партнерів та союзників України", - сказала бургомістерка.

Реальний Кличко готовий до розмови

Водночас у коментарі німецькій газеті Bild мер Києва висловив сподівання на проведення розмови з Ґіффай вже найближчим часом через офіційні канали. Кличко, який багато років прожив у Німеччині, зауважив, що йому для цього не потрібен перекладач.

Ґіффай подякувала йому в Twitter, зазначивши, що пранкер попросив говорити російською мовою з перекладом, пославшись на те, що нібито навколо нього були працівники, які не розмовляють німецькою.

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