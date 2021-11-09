Уряд Берліна вперше в історії очолила жінка

Ексміністерка ФРН у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) стала новою бургомістеркою німецької столиці Берліна та, водночас, очолила уряд цієї федеральної землі. У вівторок, 21 грудня, її кандидатуру підтримали 84 із 139 депутатів земельного парламенту, 52 голосували проти, двоє утрималися.

Після свого обрання та приведення до присяги Ґіффай приступила до виконання обов'язків і вже призначила десять сенаторів (членів уряду федеральної землі Берлін, Сенату. - Ред.). Тепер до складу уряду Берліна, окрім чотирьох чоловіків, увійшли сім жінок - більше, ніж будь-коли до цього.

З 2016 року в Берліні править коаліція у складі соціал-демократів, до яких належить Франциска Ґіффай, Зелених та Лівої партії. Попередник Ґіффай на посаді бургомістра, її однопартієць Міхаель Мюллер (Michael Müller), який очолював уряд Берліна протягом сімох років, тепер обраний депутатом Бундестагу. Ґіффай - вже третя поспіль представниця соціал-демократів на чолі уряду Берліна.

Скандал через плагіат не завадив очолити Берлін

43-річна Ґіффай першою жінкою на посаді правлячого бургомістра столиці ФРН, якщо не брати до уваги Луїзу Шредер (Louise Schroeder), яка тимчасово виконувала обов'язки бургомістра Берліна в 1947-48 роках. Крім того, Ґіффай після возз'єднання Німеччини стала першою очільницею Берліна, народженою в комуністичній НДР.

Через скандал зі звинуваченнями Ґіффай у плагіаті під час написання докторської дисертації у листопаді 2020 року вона була змушена відмовитися від наукового ступеня, а у травні 2021-го пішла у відставку з посади федеральної міністерки у справах сім'ї в останньому уряді Анґели Меркель (Angela Merkel). Утім, це не завадило Ґіффай на земельних виборах у вересні 2021 року привести Соціал-демократичну партію до перемоги в Берліні.

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