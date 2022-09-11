Розвідка США допомагала Києву готувати контрнаступ - NYT

Влітку, під час підготовки контрнаступу, українська влада вирішила поділитися цими планами зі США, щоб отримати більше підтримки, пише The New York Times.

Київ посилив обмін розвідувальними даними з Вашингтоном влітку, коли почав планувати контрнаступ Збройних сил України, який дозволив їм досягти значних успіхів на північному сході країни в останні дні. Про це повідомила в суботу, 10 вересня, газета The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

"Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли на російських військових позиціях, - пише видання. - Така оперативна інформація дозволила українцям - які, за визнанням американських офіційних осіб, відіграли вирішальну роль у плануванні та здійсненні (контрнаступу. - Ред.) - брати на приціл російські війська, вбивати високопоставлених генералів і змусити переносити склади з боєприпасами подалі від передових позицій росіян".

Контрнаступ українських військ

Протягом останніх тижнів представники американських спецслужб неодноразово вказували, що вони мають набагато більше інформації щодо російських військових планів, ніж про українські, нагадує NYT. Проте, щойно Україна почала розробляти план контрнаступу проти Росії, керівники у Києві вирішили, що, поділившись інформацією зі США, вони зможуть отримати більшу підтримку, пояснили співрозмовники видання.

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Яку саме інформацію сторони надавали одна одній, у публікації не вказується. Тим часом, за словами Міка Малроя, колишнього співробітника Пентагону та офіцера ЦРУ, українські війська просуваються швидше, ніж на те можна було очікувати. "Зараз для української армії настав час використати будь-яку можливість, щоб послабити та знищити російську боєздатність", - упевнений він.

При цьому колишні урядовці та військові США високо оцінили ретельну підготовку України до контрнаступу. Рішення України анонсувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом для введення в оману, яку використовують американські війська спеціальних операцій, які вишколюють українців з моменту анексії Криму в 2014 році, нагадує The New York Times.

Можливість удару РФ у відповідь

Проте американські чиновники наголошують, що ще рано судити про те, чи зможуть українські військові продовжувати наступ у тому ж темпі. Адже і вони зазнали суттєвих втрат і потерпають від нестачі артилерійських снарядів.

Деякі американські чиновники вважають, що чим успішніше Україна діятиме в найближчі кілька днів, тим більша ймовірність, що Росія шукатиме способів завдати удару у відповідь.