Напад на Фіцо: політичні опоненти виступили із заявою

Чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила зі спільною заявою з новообраним президентом Петером Пеллегріні. Політичні опоненти закликали всіх бути відповідальними. Тим часом нападнику пред'явили звинувачення.

Глави політичних партій Словаччини зустрінуться, аби спробувати відновити спокій і "відмовитися від насильства". Про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка залишить свою посаду у червні. "Ми хочемо закликати всіх бути відповідальними", - сказала Чапутова на спільній пресконференції з новообраним президентом Петером Пеллегріні в Братиславі у четвер, 16 травня, цитує Associated Press.

Як вказує агенція, спільний виступ політичних опонентів став жестом, спрямованим на зниження політичної напруженості, яка охопила Словаччину в останні місяці, і закликом до словаків не піддаватися політичним розбіжностям.

"Цей замах на вбивство заслуговує на спільне і однозначне засудження, - заявив Пеллегріні. - Я закликаю всі партії в Словаччині перервати або, принаймні, значно скоротити свою кампанію на виборах до Європарламенту, тому що ця кампанія природно пов'язана з конфронтацією, а конфронтація - це останнє, що потрібно Словаччині зараз".

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Нападнику пред'явили звинувачення

Напад на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлова в центральній частині країни. За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, словацький прем'єр підійшов до місцевих жителів після виїзного засідання уряду, у цей момент пролунали постріли. Політик зазнав поранень у живіт, руку і ногу, зазначило видання Standard. Фіцо доправили гелікоптером у лікарню міста Банська Бистриця. За останніми даними, він перебуває у "дуже важкому", але стабільному стані. Політика, який зазнав численних вогнепальних поранень, оперували п'ять годин дві бригади лікарів.

Роберт Фіцо зазнав численних вогнепальних поранень. Його оперували п'ять годин дві бригади лікарів Фото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Нападника затримали на місці атаки. За даними ЗМІ, це 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай-Ешток напередодні заявив, що початкове розслідування виявило "явний політичний мотив" нападу на Фіцо. Однак у четвер він сказав, що підозрюваний, якому пред'явили звинувачення, був "вовком-одинаком", який "не належав до жодних політичних груп". У чому полягав мотив нападника, міністр не уточнив.

Водночас словацький телеканал TV Noviny повідомив , що зранку підозрюваному висунули звинувачення у замаху на вбивство людини, яка перебуває під захистом. Мотивом нібито мала бути незгода з політикою чинної влади та змінами, які вона зробила або збирається здійснити. Якщо провину нападника доведуть, йому загрожує 25 років за ґратами або довічне ув’язнення.

За даними TV Noviny, стрілець заявив поліції, що планував напад за кілька днів до цього. Він стверджує, що планував завдати шкоди прем'єр-міністру, але не хотів його вбивати. За даними телеканалу, чоловік законно володів зброєю понад 30 років.

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