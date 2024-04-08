Що означає перемога Пеллегріні для Словаччини й України

Майбутній новий президент Словаччини Петер Пеллегріні виступає проти подальшої військової допомоги для України. Водночас уряд Фіцо може розраховувати на нього у питаннях запровадження змін у правовій системі та ЗМІ.

"Я буду президентом усіх словаків", - заявив Петер Пеллегріні після того, як стало відомо, що він переміг на виборах президента Словаччини. Водночас він додав, що як глава держави підтримуватиме кабінет міністрів на чолі з Робертом Фіцо. "Я підтримуватиму уряд доти, доки він втілюватиме коаліційну угоду, у формулюванні якої я теж брав участь", - запевнив політик.

За результатами другого туру президентських виборів, який відбувся в неділю, 7 квітня, Пеллегріні набрав близько 53 відсотків голосів. При цьому явка на цих виборах була для країни вкрай високою - 61 відсоток голосів. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який проводить популістську і націоналістичну політику, тепер може зітхнути з полегшенням. Адже тепер йому більше ніхто не заважатиме урядувати так, як він вважає за потрібне.

Фіцо оцінив результати голосування як підтримку своєї політики

У Словаччині пост президента відіграє переважно представницьку роль, але президент країни може мати вплив на внутрішню й зовнішню політику Братислави. Він ратифікує міжнародні угоди, призначає високопоставлених суддів і є головнокомандувачем збройних сил. Крім того, президент може ветувати ухвалені парламентом закони.

Прем'єр-міністр Фіцо привітав результати виборів. У них він розгледів підтвердження підтримки політики його коаліційного кабінету. Попри те, що цей уряд перебуває при владі менше, ніж пів року, протягом останніх тижнів і місяців у багатьох словацьких містах відбулися масові демонстрації проти заходів, що їх вже встигли вжити ліві популісти.

Протести проти політики уряду Фіцо в Словаччині, січень 2024 року Фото: Pavol Zachar/TASR via AP/dpa/picture alliance

Протести були спрямовані, зокрема, проти пом'якшення покарань за корупцію та скасування спеціальної прокуратури, яку створили після 2000 року для переслідування найтяжчих злочинів, у тому числі хабарництва на найвищому політичному рівні. Також відбулися демонстрації проти спроб уряду Фіцо взяти під контроль словацьке телебачення шляхом внесення відповідних поправок до законодавства. "Голосування показало, що більшість словацьких виборців підтримують заходи, які вживає наш уряд, - сказав прем'єр-міністр. - Нам судилося керувати країною до 2027 року".

Розчарування серед опозиції

У таборі правоцентристського кандидата Івана Корчока, якого підтримували всі прозахідні опозиційні політики, панує розчарування. Він зумів ще раз мобілізувати своїх виборців перед другим туром. Словацькі студенти, які живуть у сусідній Чехії, навіть приїхали автобусами й потягами, щоб проголосувати за Корчока. Але для перемоги цього виявилося все ж таки недостатньо.

Іван Корчок визнав свою поразку на виборах президента Словаччини. Після першого туру голосування він ще лідирував Фото: Luboš Palata/DW

Перемозі ж Пеллегріні на виборах не в останню чергу сприяла й угорська меншина на півдні Словаччини. Вона перебуває під впливом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує коаліцію Фіцо.

Словаччина більше не підтримуватиме Україну?

Перемога Пеллегріні, який проводив передвиборну кампанію під гаслом "Словаччина не відправить жодного солдата в Україну", є попередженням для Європейського Союзу та країн НАТО, вважають оглядачі. У майбутньому Словаччина, ймовірно, стане ще складнішим партнером, коли йтиметься про підтримку України. "Я буду президентом миру, а не війни", - заявив Пеллегріні після свого обрання.

В інтерв'ю новинному порталу Denik перед другим туром виборів Фіцо заявив, що Словаччина не припинить надавати допомогу Україні. Але він хотів би посилити тиск з метою припинення бойових дій і початку мирних переговорів. "Ніхто не хоче, щоб Україна капітулювала", - сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр також повідомив, що готується до спільної зустрічі словацького та українського урядів у східнословацькому місті Михайлівці, на якій Братислава хоче обговорити з Києвом питання невійськової допомоги. Тим часом словацькі оборонні компанії, що частково належать державі, продовжують виробляти зброю для України. Наразі було поставлено зброї на пів мільярда євро, включаючи самохідні артилерійські установки та іншу важку техніку.

"Орбанізації" Словаччини більше ніщо не заважає?

Чинна президентка Зузана Чапутова, яка досі вважалась прозахідним обличчям Словаччини, не виставила свою кандидатуру на переобрання після першого терміну перебування на посаді через нападки на її родину. Вона залишить посаду в середині червня. Це означає, що зі словацької політичної сцени зникне політична противага уряду Роберта Фіцо, який має багато спільного з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Президентка Зузана Чапутова вважалась прозахідним обличчям Словаччини. Невдовзі її замінить популіст Пеллегріні Фото: Petr David Josek/AP/dpa/picture alliance

Останньою перешкодою для розвороту уряду Словаччини в бік Угорщини виступає судова система країни, над якою уряд не має жодного контролю. Європейський Союз вже пригрозив Братиславі призупинити виплату коштів ЄС, якщо уряд Фіцо порушуватиме принципи верховенства права та незалежності ЗМІ.

Пеллегріні визначився на користь Фіцо

На посаді президента 48-річний Пеллегріні, ймовірно, буде більш поміркованим обличчям у зв'язці з урядом Фіцо. На посаді прем'єр-міністра (2018-2020), коли він замінив главу уряду Фіцо після вбивства журналіста Яна Куцяка та його подруги, він зумів заспокоїти настрої в країні. Однак минулої осені він розчарував проєвропейську опозицію, яка сподівалась, що після виборів він стане на їхній бік.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо Фото: Nadja Wohlleben/REUTERS

Хоча опозиція пропонувала йому посаду прем'єр-міністра, Пеллегріні вважав за краще вступити в коаліцію з номінально соціал-демократичною партією Фіцо "Курс - соціальна демократія". Після цього він оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента. Пеллегріні неодружений, бездітний. Офіційно не відомо, чи має він партнерку чи партнера. "Не буде ані першої леді, ані будь-якої іншої особи", - заявив сам Пеллегріні два місяці тому, коли оголосив про свою кандидатуру на посаду глави держави.