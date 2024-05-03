Уряд Словаччини задумав обмежити свободу ЗМІ

Урядова коаліція в Словаччині на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо посилює наступ на незалежні ЗМІ. Ціллю обмежень стало не лише суспільне мовлення.

Персонал словацького суспільного мовника RTVS - журналісти, технічні працівники та адміністрація - зібрався 25 квітня 2024 на символічну похоронну процесію. Як годиться для таких акцій, усі учасники жалобного заходу зодяглися у чорне. А ховали під час "похорону" саме їхнього теле- й радіомовника. З цієї нагоди сайт мовника випустив кілька онлайн-репортажів, однак лише в чорно-білому форматі.

У такий спосіб медійники протестували проти законопроєкту, який раніше представив уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо, ухвалення й втілення якого фактично означатиме не що інше, як розпуск RTVS у його нинішньому вигляді. Проти цього виступили як місцеві, так і іноземні журналістські організації й спілки, зокрема, і Європейська мовна спілка (EBU). Уже кілька тижнів у Словаччині не вщухають протести, під час яких тисячі людей регулярно виходять на вулиці, протестуючи проти запланованого закону про ЗМІ. Законопроєктом уже й передбачено нову назву для медіаправонаступника - STVR.

Те, що виглядає як невинна перестановка літер, насправді розкриває суть запропонованого законопроєкту, а саме - суспільний мовник має стати держмовником. Натомість представниця словацького мінкульту Мартіна Сімковічова стверджує, що розміщення літери "S", що означає "Словаччина", котра у старій назві стояла наприкінці назви, є "зневагою до нації". Тож у майбутньому назва нації має бути перенесена на перше місце, пояснює посадовиця.

Саме контроль над незалежними ЗМІ в Словаччині, країні з населенням 5,5 мільйона людей, став останнім політичним кроком популіста Фіцо, який з минулої осені знову перебуває в кріслі прем'єр-міністра.

Прем'єр Роберт Фіцо вирішив покласти край критичній пресі в Словаччині Фото: Nadja Wohlleben/REUTERS

Фіцо поставив за мету контролювати ЗМІ

Законопроєкт, заснований на угорській моделі, з'явився якраз напередодні Міжнародного дня свободи преси, котрий припадає на 3 травня. Цей день є нагадуванням про порушення свободи ЗМІ та фундаментальну важливість вільного висвітлення подій як основи й запоруки існування демократії. Засоби масової інформації, які критикують політику Фіцо, вже давно муляють очі прем'єр-міністра. Річ у тім, що він і його партія "Курс - соціальна демократія", яка є соціал-демократичною лише на папері, провадять відверто націоналістичний курс. Крім того, до його трипартійного уряду також входить ультраправа Словацька національна партія (СНП).

Фіцо та інші члени уряду відкрито вдаються до агресивної риторики. Згідно з уявленними Фіцо та його соратників, RTVS є "антисловацьким" мовником і займається "незаконною" діяльністю, хоча незрозуміло, що саме під цим мається на увазі.

Подібні заяви відображають думку урядових сил, що є абсолютно протилежною думці більшості словацького населення. Адже протягом багатьох років словаки вважали RTVS найнадійнішим і найавторитетнішим засобом масової інформації в країні. Натомість Фіцо, який ось уже вчетверте очолює уряд, звинувачує мовника в тому, що той нібито "занадто критично ставиться до уряду".

Керівник телерадіомовника дав відсіч Фіцо

Запланований новий закон про медіа має стати важелем для того, щоб позбутися керівника телерадіокомпанії Любоша Мачая. Сам генеральний директор RTVS перебуває на посаді лише з 2022 року і був обраний на п'ять років разом зі своєю управлінською командою. Однак його має замінити наступник, якого призначить комісія, що складається з дев'яти членів. До цієї комісії увійдуть чотири члени уряду та п'ять від парламенту, в якому коаліція на чолі з Фіцо має незначну більшість. Зрозуміло, що опинившись на посаді, нове керівництво мовника буде підспівувати уряду. А досягти цього без розпуску RTVS було б неможливо.

Поки що йому не було пред'явлено нічого, що підтверджувало б закиди в тому, що він подає інформацію не об'єктивно, сказав Мачай в інтерв'ю. "Нинішня урядова номенклатура вже давно почала надавати перевагу альтернативним ЗМІ", - пояснив він.

Фактично, міністерствам було запропоновано бойкотувати мовника. Під хвилю репресій і тиску потрапляє не лише суспільний мовник, але й приватні ЗМІ, які наважуються висвітлювати події у критичних тонах щодо влади. Серед них - газети Dennik N і SME, а також портал Aktuality.

Справа Яна Куціяка

Саме на останного працював журналіст-розслідувач Ян Куціяк. До 2018 року він розслідував зв'язок колишнього уряду Фіцо з італійською мафією. Його викриття злочинних махінацій коштували йому та його нареченій життя - 21 лютого 2018 року вони стали жертвами кілерів. Імовірним замовником їхнього вбивства був словацький бізнесмен Маріан Кочнер.

Журналіст Ян Куціяк разом зі своєю нареченою стали жертвами кілерів у 2018 році Фото: Mediawan

Це гучне вбивство спричинило глибокі суспільні потрясіння і політичний землетрус. Словаччина пережила найбільші на той час масові демонстрації проти уряду. Фіцо опинився під тиском і був змушений піти у відставку - це був поворотний момент, але не його політичний кінець.

У 2020-2023 роках вбивство Яна Куціяка дедалі більше затьмарювалося пандемією, війною Росії проти України, енергетичною кризою та інфляцією. Повномасштабний напад Росії на Україну, зокрема, призвів до глибокого розколу серед словацького населення, яке приблизно порівну розділилося на прозахідний і проросійський табір.

Під загрозою свобода ЗМІ

Нещодавнє дослідження рівня свободи преси, проведене "Комітетом за редакційну незалежність", робочою групою чеської медіакомпанія Economia, визнало Словаччину проблемною країною номер один серед чотирьох країн Вишеградської четвірки, куди входять Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина. Так, 65 відсотків опитаних у рамках дослідження заявили, що побоюються за свободу ЗМІ у своїй країні, хоча лише два роки тому таких було менше половини.

Словаччина, яка вже 20 років є членом ЄС і НАТО, перебуває на шляху до міжнародної ізоляції не лише у сфері медіаполітики. З погляду зовнішньої політики, країна узяла проросійський тон з моменту вступу Фіцо на посаду і припинила на рівні держави надавати військову допомогу своєму східному сусідові Україні.

На початку року уряд Фіцо провів суперечливу судову реформу та розпустив Спеціальну антикорупційну прокуратуру. На думку опозиції, це подарунок для всіх, хто причетний до корупції.

Похолодання у відносинах між Прагою і Братиславою

Наслідками проведеної реформи стало зменшення покарань за корупційні злочини та скорочення строків давності, на що ЄС відреагував резолюцією з протестом. Показово, що Чеська Республіка - географічно та історично найближчий партнер Словаччини - пішла ще далі, призупинивши на невизначений термін спільні засідання урядів Праги та Братислави.

Тож тепер уряд Фіцо вирішив поставити крапку в питанні свободи преси. Запланований закон про ЗМІ має бути ухвалений у парламенті до червня, а точніше до літніх пленарних канікул, й для цього стане навіть незначною більшістю голосів керівної коаліції. Водночас у Брюсселі вже застерегли, що будуть проводити моніторинг розвитку ЗМІ в Словаччині, а текст закону детально проаналізують.