Словаччина відновила культурну співпрацю з РФ і Білоруссю

Заборона на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю діяла в Словаччині з березня 2022 року - після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нова міністерка уряду Фіцо її скасувала, бо "митці не повинні платити за це".

Міністерство культури Словаччини поновило співпрацю з Росією та Білоруссю. Відповідне рішення ухвалила нова міністерка Мартіна Шимковичова, повідомляє в суботу, 20 січня, словацьке видання Pravda , яке має у розпорядженні текст наказу.

Документ з назвою "Рішення міністра про скасування наказу про заходи щодо ситуації в Україні" був підписаний ще 12 січня, а 15 січня він набув чинності. "У світі відбуваються десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це ціну", - йдеться у відповіді Шимковичової на запит видання.

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Заборона на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю діяла в Словччині з березня 2022 року. Її запровадила колишня міністерка Наталія Міланова, зазначивши, що міністерство зайняло чітку позицію, засудивши повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке та здійснила тижнем раніше.

Таким чином досі у Словаччині були заборонені будь-які контакти з установами цих держав, організаціями, що базуються на їхній території або мають фінансові зв'язки з державними чи приватними джерелами з Росії чи Білорусі. Також було визначене коло осіб, які можуть мати доступ до чутливої інформації про культурну спадщину і заборонялося посилатися на такі "засоби масової інформації" як Sputnik чи Russia Today. Водночас міністерство культури під керівництвом Міланової не перешкоджало виступам у Словаччині окремих російських артистів, які чітко висловлювалися проти російської агресії в Україні.

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