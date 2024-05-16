Фіцо у дуже важкому, але стабільному стані - лікарня

Директорка лікарні повідомила, після 5-годинної операції стан прем'єра Словаччини стабільний, але все ще дуже важкий. У Словаччині скликають засідання Ради держбезпеки і уряду.

Поранений внаслідок нападу зі стріляниною прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у "дуже важкому", але стабільному стані, повідомила в четвер, 16 травня, представниця лікарні. Політика, який зазнав численних вогнепальних поранень, оперували п'ять годин дві бригади лікарів.

"На даний момент його стан стабілізувався, але він дійсно дуже серйозний, він буде перебувати у відділенні інтенсивної терапії", - сказала директорка Університетської лікарні ім. Ф.Д. Рузвельта в Банській Бистриці Міріам Лапунікова.

Віцепрем'єр і міністр оборони Роберт Калиняк підтвердив, що лікарям вдалося стабілізувати стан Фіцо протягом ночі, і зараз проводяться процедури, спрямовані на подальше поліпшення його стану.

"На жаль, стан залишатися дуже важким через складний характер поранень, але ми всі хочемо твердо вірити, що нам вдасться впоратися з ситуацією", - сказав він.

У зв'язку з нападом на Фіцо у Словаччині скликають засідання Ради державної безпеки, уряд також збереться 16 травня, пише агенція.

Напад на прем'єра Словаччини

Напад на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлова в центральній частині країни. За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, словацький прем'єр підійшов до місцевих жителів після виїзного засідання уряду, у цей момент пролунали постріли. Політик зазнав поранень у живіт, руку і ногу, зазначило видання Standard. Фіцо доправили гелікоптером у місто Банська Бистриця, де прооперували.

Нападника затримали на місці атаки. За даними ЗМІ, також допитали його дружину. Син затриманого розповів словацькому новинному порталу aktuality.sk, що його батько володів вогнепальною зброєю на законних підставах.

За даними ЗМІ, напад на Фіцо здійснив 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце.

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