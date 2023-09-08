Словаччина: проросійський Фіцо має всі шанси переобратися

У Словаччині опозиція на чолі з проросійським експрем'єром-націоналістом Робертом Фіцо може виграти позачергові вибори у вересні. Перед виборами країну струшують скандали.

За кілька тижнів до того як словаки підуть на дільниці обирати новий парламент, вибори вже затьмарені скандалом за участю поліції та розвідки країни.

Справа дійшла до кипіння ще у серпні, коли словацька поліція взяла під варту на 48 годин керівника служби контррозвідки SIS Міхала Алача, лише через день після оголошення про висунення йому обвинувачень.

Хоча Алач вже за два дні вийшов на волю, він постане перед судом. Національне агентство у боротьбі зі злочинністю закидає йому причетність до злочинної змови всередині органів безпеки, метою якої була маніпуляція розслідуваннями корупції щодо чільних політиків та інших чинних або колишніх державних діячів.

Зрештою, президентка Зузана Чапутова за рекомендацією уряду звільнила його з посади. Алач - не єдиний чільний посадовець розвідки, якого обвинувачують у зловживанні владою та у злочинній змові. Це стосується і його попередника, Володимира Пчолінського, і п'ятьох інших офіцерів поліції та розвідки.

Скандали та тлі виборчої кампанії в Словаччині

Справа має велике значення для виборів у Словаччині 30 вересня, оскільки Алача та Пчолінського звинувачують у спробі дискредитувати слідчих, які брали участь у великих розслідуваннях політичної корупції в минулих урядах на чолі з партією Smer-SD та її лідером Робертом Фіцо.

Як колишнього тричі прем'єр-міністра Роберта Фіцо, так і колишнього міністра внутрішніх справ Роберта Калінака (обидва від Smer-SD. - Ред.) у квітні 2022 року звинуватили у створенні та підтримці злочинних груп у державних структурах.

Проте генпрокурор Марош Жилінка скасував розслідування проти обох політиків у листопаді торік, мотивуючи своє рішення спірною статтею кримінального кодексу, яка дозволяє генпрокурору зупиняти будь-яке розслідування, просто визнавши його необґрунтованим.

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Фаворит виборів експрем'єр Фіцо заявляє про "поліцейський заколот"

Фіцо і його партія Smer-SD наразі лідирує в соцопитуваннях. "Давайте забудемо про війну всередині поліції і скажемо тут дуже чітко", - заявив він 17 серпня, коли були оприлюднені обвинувачення проти Алача та інших. "Представники уряду, президентка і прогресивна частина політичного спектру Словаччини намагаються перебрати контроль над усіма державними силами".

Колишній тричі голова уряду Словаччини Роберт Фіцо та його партія зараз лідирують у соцопитуваннях Фото: Jaroslav Novák/TASR/dpa/picture alliance

Він назвав арешт голови SIS "поліцейським заколотом" і спробою маніпулювати виборами. За словами Фіцо, партії з іншого боку політичного спектру намагаються очорнити його та партію.

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Чи вплине скандал на шанси Фіцо повернутися до влади?

"Фіцо справді може використати це на свою користь", - припускає політичний експерт Йозеф Ленц з Університету Святих Кирила і Мефодія в Трнаві. Ленц сказав DW, що Фіцо задовго до того, як проти нього та колишнього міністра внутрішніх справ було виснунуто будь-які обвинувачення, передбачав те, що поліція почне тиснути на його політичну силу. "Фіцо поставив себе у роль пророка", - сказав Ленц, додавши, що "дехто справді може вважати його провидцем".

Словаччина за чинного та попереднього урядів дотримувалася проукраїнських позицій. З поверненням Фіцо це може змінитися Фото: Jaroslav Novak/TASR/AP/picture allaince

Опитування підтверджують цю тезу: за останніми даними опитувань, Smer-SD є найсильнішою партією, за неї готові віддати голоси близько 20 відсотків виборців. "Прогресивна Словаччина", друга за силою партія, зараз має рейтинг від 15 до 17 відсотків.

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Схід чи Захід? Фіцо відомий проросійською риторикою

Роберта Фіцо у словацькій політиці вважають спірною фігурою. Його ім'я не тільки досі пов'язане з найбільшими корупційними справами в країні, він також відомий і своєю проросійською риторикою.

Фіцо не погоджується з наданням Україні військової допомоги та каже, що Словаччина повинна прагнути мати добрі взаємини як з Росією, так і зі США.

Він також звинуватив своїх політичних опонентів у тому, що вони є американськими агентами та "проплаченими Соросом маріонетками". Мається на увазі вцілілий у Голокості мільярдер угорського походження Джордж Сорос, якого праві уряди та антисемітські конспірологи регулярно опоганюють за його філантропічну діяльність на підтримку ліберальних цілей.

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Проєвропейська партія поступається за рейтингом експрем'єру

На іншому кінці політичного спектру - "Прогресивна Словаччина", створена в 2017 році і яка ще ніколи не була представлена в словацькому парламенті. Молодий її лідер Міхал Сімечка також є віцепрезидентом Європарламенту.

Міхал Сімечка та його "Прогресивна Словаччина" зараз другі в рейтингах Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/picture alliance

Сімечка є проєвропейським і прозахідним політиком, а його партію розглядають як центристсько-ліберальний проєкт, популярний передусім серед молоді.

Хоча багато хто покладає великі надії на "Прогресивну Словаччину", політичний експерт Йозеф Ленц вважає, що її шанси сформувати коаліцію відносно невисокі: "Їхні шанси були б вищими, якби вибори проходили раніше, але зараз рейтинг Smer швидко зростає, і "Прогресивна Словаччина" не має партнерів-однодумців, крім одного - "Свобода та Солідарність (SaS)".

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Фіцо близький до Орбана

"Зараз Роберт Фіцо - це не Роберт Фіцо 2016 року, який був більш прозахідним. Його риторика змінилася настільки, що тепер він дуже схожий на (угорського прем'єра. - Ред.) Віктора Орбана, і це, мабуть, не сильно зміниться, хоча Фіцо під час кампанії відрізняється від Фіцо у ролі прем'єр-міністра", - сказав Ленц у розмові з DW.

Hlas та Петер Пеллегріні стали головною сенсацією виборів-2020. Тепер же їхні рейтинги покотилися донизу Фото: Vaclav Salek/dpa/picture alliance

Хоча Фіцо ніколи публічно не обмовився про вихід Словаччини з ЄС чи НАТО, він відкрито критикував багато рішень ЄС, включаючи підтримку України та екологічні цілі, а також і присутність американських військ у Словаччині на підставі її членства в НАТО. Останні опитування показують, що Фіцо стає дедалі популярнішим серед проросійських виборців. Ленц вважає, що без Smer-SD навряд чи вдасться створити коаліцію.

Одна з найсильніших партій 2020 року Hlas та її лідер Петер Пеллегріні втрачають підтримку. На даний момент опитування дають їм 13 відсотків, тож навряд чи Hlas набере достатньо голосів для формування уряду.

Щоби навіть почати думати про формування уряду, "Прогресивній Словаччині" довелося б покладатися на підтримку кількох неочевидних політичних соратників, включно з Hlas. Але оскільки рейтинг Hlas падає в опитуваннях, шанси сформувати уряд без Роберта Фіцо на посаді прем'єр-міністра Словаччини щодня зменшуються.