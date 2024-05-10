Президентка Словаччини прибула в Київ з прощальним візитом

Зузана Чапутова у червні складе повноваження президентки Словаччини. Сьогодні вона вчергове приїхала до Києва.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю, 10 травня, прибула з прощальним візитом до Києва. Під час свого візиту вона зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським, з яким, за її словами, її поєднують дружні відносини.

"Наші президентські мандати та політичні історії почалися приблизно в один і той же час. За цей час у нас була можливість зблизитися, багато спілкуватися та слухати один одного. Це переросло з офіційних відносин у дружні, і я вдячна за це", - написала Чапутова у Facebook.

Вона додала, що це вже четвертий візит в Україну за її каденцію, і третій - за час повномасштабної війни Росії проти України.



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Зеленський: Відносини між державами стали найбільш змістовними з 1991 року

Зеленський, вітаючи президентку Словаччини в Україні, подякував їй "за рішучість і моральне лідерство, проявлені в умовах повномасштабного російського вторгнення", а також за підтримку української "формули миру", повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ми цінуємо, що завдяки співпраці відносини між нашими державами стали найбільш змістовними за весь час від 1991 року. Передусім це оборонна співпраця зі Словаччиною та політична взаємодія, зокрема на рівні Євросоюзу", - зазначив президент України.

Під час зустрічі у Києві лідери обговорили ситуацію на фронті, зокрема нову спробу наступу російських військ на Харківщині. "Обговорили ми сьогодні й політичну взаємодію - те, що може посилити нас і дати чіткий сигнал Росії, що немає і не буде жодної альтернативи справедливому миру. Цей час травня й початку червня присвячений активній дипломатії - нашій роботі заради "Глобального саміту миру", - зазначив Зеленський.

Чапутова, своює чергою, зауважила, що співпраця між Словаччиною та Україною триває: є домовленість про добудову й запуск залізничного сполучення Київ - Кошице та збільшення транзиту електроенергії.

Зузана Чапутова складе президентські повноваження в середині червня. Її наступником став Петер Пеллегріні, який виступає проти поставок військової допомоги Україні.

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