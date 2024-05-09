Зеленський: Путін боїться, що світ примушуватиме РФ до миру

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою назвав пріорітетні питання, які обговорюватимуться на "саміті миру" у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський назвав пріорітетні питання, які будуть обговорюватися на "самітіті миру", який пройде у Швейцарії у червні. Ними є обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", повернення українських дітей, чоловіків та жінок, яких депортували з України в Росію, продовольча та ядерна безпека.

"Мені здається, що ці питання - безумовні. Саме такі питання обрані для першого саміту, щоб вони показали конкретно: хто хоче миру - той буде підтримувати цей саміт і обов'язково буде присутнім на ньому", - заявив Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у четвер, 9 травня, за підсумками її візиту у Київ.

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Зеленський очікує, що майбутній інавгураційний "саміт миру" - це реальна можливість "відновити та гарантувати справедливий мир" для України, для всієї Європи і для кожної нації, яка може зазнати таких ударів, яких зараз занає Україна".

Саме тому, за словами Зеленського, президент РФ Володимир Путін намагатиметься у різні способи зірвати цей саміт, зокрема, намагаючись посилити тиск на фронті та вдаючись до спроб розколоти міжнародну спільноту. "Путін дійсно боїться "саміту миру". Він боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру", - заявив Зеленський і закликав світових лідерів виказати чітку позицію щодо саміту.

Мецола: Європа має посилити допомогу Україні

Роберта Мецола, своєю чергою, зауважила, що її візит демонструє незмінну підтримку України та визнання її місця у європейській родині, і закликала європейців посилити допомогу країні.

"Ми (Європарламент. - Ред.) були першою інституцією ЄС, яка закликала надати Україні кандидатський статус і згодом відкрити перемовини про вступ. Перемовини про вступ повинні розпочатися якнайшвидше. Я з оптимізмом очікую, що переговорна рамка буде ухвалена країнами-членами ЄС у червні. Європейський парламент усіма можливими способами допомагатиме Україні рухатися європейським шляхом", - сказала вона.

Мецола також наголосила, що в ЄП усвідомлюють, що Україна невідкладно потребує боєприпасів і систем ППО для захисту. "Ми повинні взяти на себе відповідальність, посилити військову підтримку і показати результат у фінансовій підтримці", - сказала вона.

Також вона наголосила, що Європарламент підтримує всі 10 пунктів української "формули миру". "Ми сподіваємося, що "саміт миру" у Швейцарії дасть практичні результати. Нам потрібен мир разом зі справедливістю, свободою і гідністю, і в цьому питання нічого не може бути вирішене без повної згоди українців", - підсумувала президентка Європарламенту.

Зеденський подякував Роберті Мецолі за послідовну підтримку України та вручив їй орден "За заслуги" І ступеня. Він нагадав, що президентка Європарламенту була однією з перших світових лідерів, які відвідали Україну навесні 2022 року, коли російські війська ще знаходилися під Києвом.

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола отримала орден "За заслуги" І ступеня Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

"Глобальний саміт миру" в Швейцарії

Швейцарія запросила понад 160 делегацій на "Глобальний саміт миру", який відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах біля міста Люцерн. Російську делегацію поки на на конференцію не запросили.

Як заявив офіційний Берн, "мирний саміт" триватиме трохи більше дня. "Усі держави, присутні на саміті, мають внести свої ідеї та бачення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначили в МЗС Швейцарії.

Інавгураційному саміту в Швейцарії передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників Росії не запрошували на жодну з них. Офіційні особи Росії також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже, на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету.