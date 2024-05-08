Зеленський запросив Орбана на "саміт миру" в Швейцарії

Президент України ВолодимирЗеленський запросив прем'єра Угорщини Віктора Орбана на "саміт миру" в Швейцарії. Втім наразі не відомо, чи прийняв Орбан це запрошення.

Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на "саміт миру" в Швейцарії. "Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку", - заявив Зеленський у соцмережі Х у середу, 8 травня.

За словами президента України, під час телефонної розмови з Орбаном вони також "узгодили подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах" та бговорили європейську інтеграцію України.

Втім Зеленський не повідомив, чи прийняв угорський прем'єр запрошення на саміт.

Читайте також: Швейцарія запросила Папу Римського Франциска на "саміт миру"

Низка лідерів вже погодилися взяти участь у "саміті миру"

Раніше цього дня Зеленський провів розмову з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. "Подякував за відкриття у Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Запросив пані генсека на Саміт миру і вдячний, що вона підтвердила свою участь", - написав Зеленський.

Того ж дня під час телефонної розмови прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прийняв запрошення взяти участь у "саміті миру", повідомив Зеленський. За його словами, він подякував очільнику уряду Нідерландів за зусилля з пошуку додаткових систем ППО для України і за додаткову військову допомогу.

Раніше цього ж дня свою участь у саміті підтвердили прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Напередодні свою участь у саміті підтвердила перша з африканських країн - Кабо-Верде, повідомив Зеленський.

Раніше він також повідомляв, що запрошення на "саміт миру" прийняли лідери Бельгії, Латвії, Фінляндії, Іспанії, Польщї, Естонії та Литви.

Понад 160 делегацій на "саміті миру"

Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій на "Глобальний саміт миру", який відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах біля міста Люцерн. Російську делегацію поки на на конференцію не запросили.

Як заявив офіційний Берн, "мирний саміт" триватиме трохи більше дня. "Усі держави, присутні на саміті, мають внести свої ідеї та бачення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначили в МЗС Швейцарії.

Інавгураційному саміту в Швейцарії передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників Росії не запрошували на жодну з них. Офіційні особи Росії також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже, на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету.