Швейцарія запросила Папу Римського на "саміт миру", повідомила президентка країни Віола Амгерд. За її словами, Ватикан позитивно оцінює цю конференцію, спрямовану на пошук шляхів до припинення війни РФ проти України.

Швейцарія запросила Папу Римського Франциска на "саміт миру", який відбудеться у червні на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах. Про це у неділю, 5 травня, в інтерв'ю виданню Blick повідомила президентка країни Віола Амгерд.

"У мене була цікава розмова з Папою в теплій атмосфері (інтерв'ю було записане під час поїздки Амгерд до Риму. - Ред.). Говорили, зокрема, про війну в Україні та інші проблемні точки світу, - повідомила вона. - Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно оцінює мирну конференцію".

Розповідаючи про організацію конференції, Амгард нагадала, що президент України Володимир Зеленський підняв це питання під час січневої зустрічі в Берні. "Я вважаю, що Швейцарія повинна зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Сприяння миру є однією з основних компетенцій Швейцарії як нейтральної країни", - зазначила вона.

На "саміті миру", за її словами, обговорюватимуться чотири теми: гуманітарні питання, ядерна безпека, свобода судноплавства та продовольча безпека. "Якщо ми зможемо знайти тут спільний знаменник, це вже щось. Іншим успіхом було б, якби ми змогли взятися за мирний процес у конкретних термінах. Треба думати наперед - і про післязавтра", - сказала вона.

Наразі не відомо, які з країн офіційно відповіли на запрошення, втім Амгерд висловила впевненість, що явка іноземних делегацій "буде хорошою".

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Запрошення отримали 160 делегацій

Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій на "Глобальний саміт миру", який відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах біля міста Люцерн. Російську делегацію поки на на конференцію не запросили.

Як заявив офіційний Берн, "мирний саміт" триватиме трохи більше дня. "Усі держави, присутні на саміті, мають внести свої ідеї та бачення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначили в МЗС Швейцарії.

Інавгураційному саміту в Швейцарії передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників Росії не запрошували на жодну з них. Офіційні особи Росії також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже, на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету.