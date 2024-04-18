Рютте запропонував викупити Patriot для України

Багато країн мають великі запаси Patriot, але не бажають постачати їх напряму Україні. Прем'єр-міністр Нідерландів і головний кандидат на посаду генсека НАТО Марк Рютте запропонував викупити в них системи ППО: "Гроші є".

Прем’єр-міністр Нідерландів і головний кандидат на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте запропонував викупити системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot у країн, які не хочуть безкоштовно передавати їх Україні.

"Ми знаємо, що багато країн мають великі запаси систем Patriot, і можливо, не бажають постачати їх напряму. Ми можемо купити їх у них, і ми можемо доставити їх в Україну, у нас є гроші. Це має вирішальне значення", - цитує слова Рютте на полях саміту лідерів Європейського Союзу 17 квітня видання The Guardian .

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Нідерланди збільшили допомогу Україні

1 березня під час візиту Рютте в Харків Україна та Нідерланди уклали безпекову угоду, яка передбачає надання Україні двох мільярдів євро військової допомоги цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних 10 років.

12 квітня Рютте повідомив, що Нідерланди збільшують військову допомогу Україні на цей рік ще на мільярд євро, а також нададуть 400 мільйонів євро на підтримку економіки та відновлення критичної інфраструктури в 2024-му, а наступного року виділять три мільярди євро на військову підтримку України.