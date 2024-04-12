Нідерланди збільшили допомогу Україні ще на 1,4 млрд євро

Цього року Нідерланди виділять Україні 3 мільярди євро військової допомоги та 400 мільйонів євро - на підтримку економіки й відновлення критичної інфраструктури. Наступного року - ще 3 млрд, повідомив прем'єр Марк Рютте.

Нідерланди цього року нададуть Україні додатково один мільярд євро військової допомоги, а також ще 400 мільйонів євро - на підтримку економіки та відновлення критичної інфраструктури. Про це у п'ятницю, 12 квітня, повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Цього року Нідерланди виділять додатково 1 мільярд євро на військову підтримку. Це на додаток до 2 мільярдів євро, про які вже було домовлено. Ми також виділяємо 400 мільйонів євро, щоб втримати українську економіку на плаву та на ремонт критичної енергетичної інфраструктури", - написав він у соціальній мережі X.

Наступного року Нідерланди виділять 3 мільярди євро на військову підтримку України.

За словами Рютте, Нідерланди також продовжують "робити все можливе, щоб разом з міжнародними партнерами швидше доставляти більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони". "Тут ми тісно співпрацюємо, зокрема, з Данією та Чехією. Україна повинна виграти цю битву. Заради їхньої та нашої безпеки", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський подякував Рютте та нідерландському народу, назвавши цю новину "взірцевим прикладом підтримки".

"У телефонній розмові з Марком Рютте обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО. Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск Реєстру збитків за її підсумками. Розповів про підготовку Саміту миру в Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - написав Зеленський у Telegram.

Безпекова угода між Україною та Нідерландами

Як повідомлялося, 1 березня в Харкові Зеленський і Рютте уклали безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Документ передбачав два мільярди євро військової допомоги цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних 10 років.

У невійськовій сфері угода передбачає посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення й відбудови, протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з оргзлочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.