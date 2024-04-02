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ПолітикаУкраїна

Реєстр збитків від агресії РФ: у Гаазі вже приймають заявки

Ксенія Польська
2 квітня 2024 р.

Жителі України, які втратили свої будинки внаслідок агресії РФ, можуть подати заявку до міжнародного реєстру збитків. Решту категорій збитків можна буде зареєструвати пізніше 2024 року, обіцяє адміністрація реєстру.

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Наслідки удару РФ по Запоріжжю, 22 березня 2024 року
У Гаазі відкрили прийом заявок до міжнародного реєстру збитків України від агресії РФФото: REUTERS

У Гаазі у вівторок, 2 квітня, офіційно відкрили процес подачі заявок про завдані російськими військами матеріальні збитки в Україні. Спеціально створений для цього міжнародний реєстр - це перший крок до отримання компенсації та відновлення України.

На початковому етапі зареєструвати збитки в міжнародному реєстрі зможуть українці, чиє житло було знищене внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це перша з 44 категорій, передбачених реєстром, повідомив його виконавчий директор Маркіян Ключковський на конференції в Гаазі. Решта категорій постраждалих громадян мають отримати можливість подати заявку до кінця 2024 року, пообіцяв він.

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За даними мінісерства юстиції України, заявку можна подати "за кілька кліків" за допомогою застосунку або сайту "Дія". Зашифровані дані надходять прямо в Гаагу. За оцінками української влади, цей проєкт являє собою безпрецедентний виклик, оскільки вони вже очікують близько 8 мільйонів заявок і прогнозують подальше зростання їхньої кількості.

"Росія повинна заплатити за наслідки своєї агресії проти України. Реєстр збитків - це промінь надії для простих людей, які переживають безмірні страждання", - заявив Ключковський, констатувавши, однак, що компенсація збитків займе роки.

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Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. До цієї ініціативи долучилися 40 країн, було відкрито офіс реєстру в Києві. Тепер рада директорів реєстру закликає країни завершити розробку договору про сам механізм компенсації з доступом до коштів для відшкодування збитків. Для цього передбачається використовувати надприбутки від заморожених на Заході активів РФ, а українська сторона домагається їх повної конфіскації.

Сценарії війни: заморожений конфлікт, ескалація чи без змін?

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя.
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