Росія вщент зруйнувала в Україні 195 медзакладів

Росія за час повномасштабного вторгнення пошкодила 1,5 тисячі медзакладів в Україні, ще 195 зруйнувала вщент, повідомляє МОЗ. Нині повністю відновлені 474 об'єкти, ще 383 - частково або ще відновлюють.

Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення пошкодила 1 501 український медзаклад, іще 195 зруйнувала вщент. Про це у понеділок, 8 січня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

З пошкоджених та зруйнованих закладів наразі вже повністю відновлено 474 об'єкти, ще 383 відбудовані частково або перебувають у процесі відновлення, додали в МОЗ.

За інформацією міністерства, унаслідок обстрілів і бомбардувань найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. При цьому відомство зазначає, що не володіє інформацією про ситуацію в Луганській області в повному обсязі.

Крім того, з початку війни російська армія пошкодила 103, знищила 253 і захопила 125 автомобілів швидкої допомоги.

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Нагадаємо, 29 грудня 2023 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак з повітря по Україні від початку війни. З-поміж іншого постраждали цивільні об'єкти - пологовий будинок, торговельний центр, житлові будинки.

Також російська армія безвибірково обстрілює населені пункти у прифронтовій зоні, через що медичні заклади стають одними із цілей армії РФ.