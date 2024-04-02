У Гаазі обговорюють "трибунал для Путіна"

Міжнародна конференція, присвячена відновленню правосуддя в Україні, стартувала в Гаазі. Обговорюють спецтрибунал для керівництва РФ, розслідування агресії проти України та відшкодування збитків, завданих війною.

Міжурядова конференція "Відновлення правосуддя для України" розпочалася в Гаазі у вівторок, 2 квітня. Уряди Нідерландів та України підбивають проміжні підсумки розслідувань злочинів, скоєних Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну, судового переслідування винних і координації міжнародних зусиль у цьому напрямку.

Друга мета конференції - домогтися подальшого прогресу в досягненні цілей "формули миру" президента України Володимира Зеленського щодо відновлення правосуддя в Україні. На прохання Києва Нідерланди відіграють у цьому процесі провідну роль.

"Важка дискусія" щодо створення спецтрибуналу

Йдеться про підтримку України в розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності на національному рівні, чим зараз займаються 24 країни, а також про міжнародне розслідування та переслідування таких злочинів, включно зі злочином агресії.

У цьому конкретному випадку триває світова дискусія про створення спеціального трибуналу для російського військового і політичного керівництва. "Це важка дискусія, - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Гаазі перед початком конференції. - Це єдине питання, щодо якого немає конкретного практичного прогресу".

За його словами, учасники міжнародної дискусії не можуть визначитися з параметрами майбутнього трибуналу. Питання полягає в тому, буде цей трибунал міжнародним чи "гібридним" - на базі українського законодавства із залученням закордонних суддів. Наразі Міжнародний центр розслідування злочину агресії у Гаазі продовжує збирати докази, однак досі немає місця, куди можна було б подати позов у цій справі, вказав Кулеба.

Відшкодування завданої війною РФ проти України шкоди

Мирний план Зеленського також включає відшкодування всіх видів шкоди, заподіяної Україні та українцям унаслідок російського вторгнення. Реєстрації цієї шкоди буде присвячена окрема частина конференції в Гаазі.

У березні генеральний прокурор України Андрій Костін підчас свого візиту до Брюсселя повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна засудила 81 військового злочинця - росіянина. Із них 17 постали перед судом в Україні особисто й дістали тюремні строки. Більшість російських обвинувачених було засуджено заочно, підкреслив Костін.

Загалом, за даними Києва, від початку повномасштабного російського вторгнення було зареєстровано близько 123 тисяч справ про військові злочини. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідує депортацію українських дітей до Росії, у зв'язку з чим він видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.