Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу для РФ

Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії РФ проти України. Як повідомило міністерство закордонних справ Швейцарії, відповідне рішення було оголошене у четвер, 16 листопада, в Берліні.

"Про це зобов'язання було оголошено сьогодні в Берліні, де Швейцарія підтвердила своє членство в основній групі країн, які виступають за створення такого трибуналу. Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині ініціативу щодо спецтрибуналу підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччиня, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада. Успіх трибуналу, наголошують в швейцарському МЗС, залежатиме від кількох факторів. Зокрема, він має бути інтегрованим у багатосторонню структуру і мати широку міжнародну підтримку, а також доповнювати існуючі механізми, зокрема Міжнародний кримінальний суд (МКС). Крім того, такий спецтрибунал повинен мати міцну правову основу та дотримуватися міжнародних норм і стандартів. "Врешті, він має мати міжнародний характер. Швейцарія має намір активно працювати над тим, щоб ці міркування були враховані", - наголошується у повідомленні відомства.

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Швейцарія закликає переглянути Римський статут

На додаток до підтримки створення спеціального трибуналу для РФ, Швейцарія також прагнутиме перегляду Римського статуту, щоб "забезпечити юрисдикцію МКС щодо розгляду злочину агресії в усіх контекстах", наголосили в МЗС країни.

Причиною цього у швейцарському зовнішньополітичному відомстві назвали відсутність у МКС юрисдикції щодо злочину агресії РФ проти України, оскільки ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут. "Хоча МКС має повноваження переслідувати та судити воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні, він не має юрисдикції щодо злочину агресії в цьому конфлікті", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що влітку 20 прокурорів із різних країн на базі Євроюсту в Гаазі розпочали аналіз доказів злочину агресії проти України з 2014 року. Це безпрецедентний випадок у юристичній практиці та перший крок до трибуналу для лідерів РФ.