  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Володимир Зеленський та Марк РюттеФото: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP via Getty Images
ПолітикаУкраїна

Нідерланди підтримують створення спецтрибуналу для РФ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У спільній заяві з президентом Зеленським Рютте підтримав створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за злочин агресії Росії.

https://p.dw.com/p/4QvP6

Україна та Нідерланди виступають за створення спеціального ad hoc (тобто спрямованого на конкретний випадок - Ред.) трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за злочин агресії РФ із залученням міжнародної спільноти. Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте за результатами перемовин в Гаазі у четвер, 4 травня.

"Визнаючи той факт, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні, ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Офісу президента України.

Там зазначається, що країни вітають зобов'язання 36 держав, які на сьогодні приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії. Їхньою метою є надання конкретної пропозиції, яка забезпечить легітимність, надійність та ефективність такого трибуналу. Крім того, Київ та Амстердам закликають інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності.

"Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу", - наголошується в заяві.

Окрім того, на думку двох лідерів, створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі є "першим кроком до справедливості за злочин агресії, скоєний Російською Федерацією та її керівництвом", йдеться в заяві.

Реєстр збитків, завданих агресією Росії

Крім того, Україна та Нідерланди подякували Раді Європи за її прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, у формі Розширеної часткової угоди, яка має бути підтверджена на саміті на рівні глав держав і урядів Ради Європи у травні у Рейк'явіку.

"Ми підтверджуємо, що такий реєстр збитків буде розташований у Гаазі. Ми наголошуємо, що реєстр є першим кроком до створення міжнародного компенсаційного механізму, необхідного для забезпечення повної та ефективної компенсації завданих Російською Федерацією шкоди та збитків, спричинених її агресією проти України", - наголошується у заяві. Там зазначено, що відповідно до норм міжнародного права, це питання не залежить від згоди Росії.

Окрім того, у заяві лідерів вказується, що рамках підтримки розслідувань Міжнародного кримінального суду Нідерланди направлять в Україну ще дві судово-медичні місії під прапором МКС у 2023 році.

Раніше президент Зеленський на брифінгу в Гаазі наголосив, що Україна не погоджується на гібридний трибунал, ймовірність створення якого, зокрема, розглядають в ЄС та G7.

Читайте також:Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть за війну РФ в Україні 

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський та Марк Рютте

Нідерланди підтримують створення спецтрибуналу для РФ

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чоловік вимірює радіація на полі: кадр із фільму "Чорнобиль 22" Олексія Радинського

Режисер "Чорнобиля 22": Документальне кіно - знаряддя опору

Режисер "Чорнобиля 22": Документальне кіно - знаряддя опору

Культура12 год. тому
Український поліцейський на Донбасі

Плохій: Спротив України РФ - її перепустка у світову історію

Плохій: Спротив України РФ - її перепустка у світову історію

Історія16 год. тому
Ґергард Шредер і Володимир Путін

Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні

Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні

Політика7 год. тому
Момент попадання одного з безпілотників у дах будівлі у Кремлі

Удар безпілотниками по Кремлю: що це було?

Удар безпілотниками по Кремлю: що це було?

Конфлікти7 год. тому
Церемонія символічного початку будівництва заводу Smart Power Fab у Дрездені, 2 травня 2023 року

Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро

Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро

Економіка10 год. тому
Представник угруповання "Талібан" у Кабулі, 21 квітня 2023 року

Афганістан: чому ООН продовжує співпрацювати з талібами?

Афганістан: чому ООН продовжує співпрацювати з талібами?

Політика11 год. тому
На головну сторінку