Нідерланди підтримують створення спецтрибуналу для РФ

У спільній заяві з президентом Зеленським Рютте підтримав створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за злочин агресії Росії.

Україна та Нідерланди виступають за створення спеціального ad hoc (тобто спрямованого на конкретний випадок - Ред.) трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за злочин агресії РФ із залученням міжнародної спільноти. Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте за результатами перемовин в Гаазі у четвер, 4 травня.

"Визнаючи той факт, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні, ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Офісу президента України.

Там зазначається, що країни вітають зобов'язання 36 держав, які на сьогодні приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії. Їхньою метою є надання конкретної пропозиції, яка забезпечить легітимність, надійність та ефективність такого трибуналу. Крім того, Київ та Амстердам закликають інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності.

"Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу", - наголошується в заяві.

Окрім того, на думку двох лідерів, створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі є "першим кроком до справедливості за злочин агресії, скоєний Російською Федерацією та її керівництвом", йдеться в заяві.

Реєстр збитків, завданих агресією Росії

Крім того, Україна та Нідерланди подякували Раді Європи за її прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, у формі Розширеної часткової угоди, яка має бути підтверджена на саміті на рівні глав держав і урядів Ради Європи у травні у Рейк'явіку.

"Ми підтверджуємо, що такий реєстр збитків буде розташований у Гаазі. Ми наголошуємо, що реєстр є першим кроком до створення міжнародного компенсаційного механізму, необхідного для забезпечення повної та ефективної компенсації завданих Російською Федерацією шкоди та збитків, спричинених її агресією проти України", - наголошується у заяві. Там зазначено, що відповідно до норм міжнародного права, це питання не залежить від згоди Росії.

Окрім того, у заяві лідерів вказується, що рамках підтримки розслідувань Міжнародного кримінального суду Нідерланди направлять в Україну ще дві судово-медичні місії під прапором МКС у 2023 році.

Раніше президент Зеленський на брифінгу в Гаазі наголосив, що Україна не погоджується на гібридний трибунал, ймовірність створення якого, зокрема, розглядають в ЄС та G7.

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