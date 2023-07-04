"Трибунал Путіна": у Гаазі розслідують агресію проти України

20 прокурорів із різних країн на базі Євроюсту в Гаазі розпочали аналіз доказів злочину агресії проти України з 2014 року. Це безпрецедентний випадок у юристичній практиці та перший крок до трибуналу для лідерів РФ.

Злочин агресії юристи називають "первородним гріхом", "матір'ю всіх воєнних злочинів" та "відчиненими дверима" для них. Саме цей злочин почали розслідувати у Гаазі у Міжнародному центрі переслідування злочину агресії проти України (ICPA), який запрацював у понеділок, 3 липня.

"Війна починається з вторгнення, з агресії, а всі воєнні злочини є лише результатом злочину агресії, - пояснив голова юридичного відомства ЄС - Євроюсту - Ладислав Хамран. - Ми вже розслідуємо основні міжнародні злочини, скоєні в Україні, - це воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності. Але досі наші слідчі дії не стосувалися злочину агресії. Сьогодні ми закриваємо цю прогалину".

Перший крок на шляху притягнення до відповідальності РФ

За словами єврокомісара з юстиції Дідьє Рейндерса, відкриття центру - це перший конкретний крок на шляху притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. "Це свідчення світової боротьби з безкарністю", - сказав він на пресконференції з нагоди початку роботи центру.

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Особливість у тому, що злочин агресії переслідується рідко і в його випадку немає стандартної юридичної практики. Створення ICPA усуває "розрив між амбіціями та реальністю" - між бажаним та дійсним, переконані в Євроюсті. Крім того, це чіткий сигнал: винні у злочині агресії проти України за нього відповідатимуть.

Міжнародний центр переслідування агресії проти України працює на базі Євроюсту Фото: Koen van Weel/ANP/picture alliance

Злочин агресії є злочином керівництва, а це означає, що головні підозрювані у такій справі - політичні та військові лідери держави, які мають повноваження віддати наказ збройним силам вторгнутися в іншу країну. Тому у злочині агресії насамперед необхідно довести сам її факт, пояснюють експерти. При цьому відкриття центру в Гаазі - це унікальний прецедент в історії, оскільки міжнародне розслідування починається не після закінчення війни, як у ХХ столітті наприкінці Другої світової, а безпосередньо під час агресії. ICPA опікуватиметься збиранням доказів у єдину базу та координуватиме обмін інформацією між країнами, де вже йдуть національні розслідування злочину агресії проти України. Їх п'ять: сама Україна, Литва, Латвія, Естонія та Польща.

Довести зв'язок агресії РФ з тими, хто її здійснив

Крім того, прокурори ICPA будуть аналізувати, чи достатньо задокументовано всі елементи злочину агресії, а також шукати і усувати прогалини в доказовій базі. Як приклади складу злочину агресії експерти наводять бомбардування, блокування портів, атаки у повітрі, на суші та на морі. Свідчення всіх цих дій є, а тепер завдання команди прокурорів у тому, щоб довести зв'язок цих дій із тими, хто за ними стоїть, тобто з людьми, які ухвалюють рішення у Росії. Таким чином, будуть підготовлені докази для нинішніх та майбутніх національних та міжнародних судових процесів.

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"Цілком необхідно почати розслідувати і вибудовувати цю справу вже зараз, не чекаючи закінчення війни", - наголошує голова Євроюсту Хамран. У його відомстві переконані, що важливо не прогаяти час у підготовці справи для майбутнього судового переслідування. Адже обробка цих даних - ще й колосальна праця, оскільки досі в жодній війні не було зібрано такої величезної кількості доказів на різних носіях інформації.

Агресію РФ почнуть розглядати з 2014 року

Як свідчення будуть досліджуватися, наприклад, політичні виступи російських лідерів, їхні публічні заяви, карти GPS, 3D-скани, перехоплені розмови та переписка, інформація про переміщення військових та проведення операцій у різних країнах, пояснили в Євроюсті. "І ми розуміємо, що недостатньо розпочати документування злочину агресії з лютого 2022 року. Ми почнемо з 2014 року, коли, на нашу думку, насправді розпочалася агресія проти України", - сказав Хамран в інтерв'ю DW.

Голова Євроюсту Ладислав Хамран Фото: Ramon van Flymen/ANP/picture alliance

Очікується, що прокурори нового центру разом із найкращими світовими експертами вироблять спільну стратегію того, як будувати цю справу, та підготують проєкти для майбутнього трибуналу. ICPA вже отримав задокументовані свідчення від десяти держав та розраховує, що до них приєднаються і багато інших, повідомив голова Євроюсту. Так, Вашингтон зробив свій перший внесок у основу доказів злочину агресії за кілька днів до відкриття центру.

Міжнародний центр із переслідування злочину агресії проти України повністю фінансується Європейською Комісією. Розмістився він у будівлі Євроюсту в Гаазі. Там уже приступили до роботі 20 прокурорів із різних країн, чотири з них - з України, повідомив генпрокурор Андрій Костін, і один - із США, підтвердив помічник американського генпрокурора Кеннет Політ.

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Цей центр не має повноважень проводити власні розслідування. Він не може висувати обвинувачування і видавати ордери на арешт. Проте його відкриття - це знаменний момент для міжнародного правосуддя, зазначають юристи. Костін назвав його справді історичним моментом. "Це конкретні дії, які демонструють, що притягнути винних до відповідальності - найважливіше", - сказав він.

Яким буде "трибунал для Путіна"?

Щодо наступного кроку - суду, то серед обговорюваних варіантів: міжнародний трибунал, який можна було б реалізувати на основі мандату Генасамблеї ООН, або трибунал змішаного типу, тобто з міжнародними елементами, але на основі юрисдикції України. При цьому її генпрокурор окремо попросив журналістів не називати такий суд гібридним, всупереч формулюванню, яке часто використовується високопосадовцями ЄС. У відповідь на питання DW, як було б коректно називати такий суд, він запропонував словосполучення "спеціальний трибунал".

У якій би формі не було організовано цей суд, для його успіху потрібна широка міжнародна підтримка, зазначив єврокомісар Рейндерс. На його думку, у довгостроковій перспективі найкращим рішенням був би процес у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Нині ж ані Україна, ані Росія, ані Сполучені Штати, які активно підтримують ідею трибуналу, не є учасниками МКС, оскільки не ратифікували Римський статут. Київ, однак, зробить це в рамках пакету заходів, які планує незабаром вжити в рамках євроінтеграції, запевнив Костін.

Так чи інакше, Україна домагається не швидкого, а повноцінного суду, який визнають у всьому світі, наголосив генпрокурор. Вашингтон також прагне знайти варіант, що підходить українцям, щоб це був "правильний" суд, сказав представник генпрокуратури США. Незважаючи на розбіжності, спільне рішення міжнародного співтовариства буде знайдено, переконаний Костін. "Погляньте на нашу єдність! Створення спецтрибуналу неминуче. Він буде, тому що сьогодні ми започаткували його", - резюмував він. Усі учасники цієї дискусії сходяться в одному: домогтися повної відповідальності винних не лише у "первородному гріху" - злочині агресії, а й у 93 тисячах задокументованих Україною випадків воєнних злочинів можна буде лише спільними зусиллями.